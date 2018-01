Tenerife/ El presidente insular y el alcalde de Santa Cruz mantuvieron hoy una reunión para abordar diferentes asuntos de interés para ambas administraciones. El Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz han acordado hoy [lunes 29] esperar a la realización de un informe técnico externo para determinar si existen o no valores patrimoniales a proteger en los dos inmuebles de Miraflores cuya demolición se encuentra ahora paralizada por la intervención de la Corporación insular, que considera que se trata de unas construcciones a proteger. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, se han reunido esta mañana en el Palacio Insular para abordar además otras líneas de trabajo en las que colaboran ambas administraciones.



Este informe, que el Ayuntamiento contratará con carácter de urgencia, determinará "si verdaderamente existen valores que haya que proteger y actuar en consecuencia", ha indicado Carlos Alonso. En función de los resultados, se convocará una nueva reunión para dictar una resolución en línea con lo que determine dicho informe.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz ha insistido en la necesidad "de trabajar conjuntamente de forma previa a la concesión de licencias de demolición para que no se creen inseguridades. "Si el informe que encargue el Ayuntamiento desvela que en el edificio de Puerta Canseco hay valores a proteger, el Consistorio actuará en consecuencia. En caso contrario, seguiremos autorizando la demolición del inmueble, una decisión que también acatará el Cabildo".

Paralelamente, se creará una comisión conjunta evaluará caso por caso, y previamente a la concesión de la licencia de obras, la situación real del resto de los inmuebles que quieren demolerse y que el Cabildo considera que deben protegerse. "Así sabremos cuál es la situación real de deterioro de cada uno de ellos y si, verdaderamente, sigue siendo necesaria su protección", ha indicado Alonso. Este método de trabajo permitirá que no se genere inseguridad jurídica "y así se despejará la incertidumbre que existe en algunos edificios".

En esta línea, José Manuel Bermúdez ha aclarado que habrá algunos inmuebles que serán susceptibles de protección y se incluirán en el catálogo de bienes protegidos y habrá otros que, por el estado en que se encuentra, no será necesario protegerlos".

Otros asuntos

El encuentro de hoy también ha servido para tratar otros asuntos, como el desarrollo del Parque Tecnológico de Cuevas Blancas. Carlos Alonso ha destacado que se está a punto de resolver el problema surgido con la licencia del edificio, que se espera obtener en pocos días, de manera que pueda empezar la ejecución de "una obra vital para el desarrollo tecnológico de la Isla".

También se cerró un acuerdo para la utilización de uno de los edificios que se construyó en el barranco de Santos para que esté dedicado a los e-sports como un elemento central de la estrategia que está desarrollando el Cabildo en torno a esta actividad. El edificio se equipará de la mano de Innova 7, Iberostar Tenerife y CD Tenerife.

El plan parcial de las Teresitas fue otro de los asuntos abordados durante la reunión, un plan que permitirá la construcción de las infraestructuras necesarias para la playa funcione, como obras de saneamiento, iluminación, la construcción de un paseo o la mejora de los aparcamientos, según ha expresado el alcalde. A este respecto, el presidente insular ha recordado que el Cabildo sigue dispuesto a colaborar con la financiación de estas obras.

Además, ambas administraciones han acordado trabajar conjuntamente para recuperar la escultura 'Tensores' que, como consecuencia de la obra del tranvía, quedó muy deteriorada. También se trabajará con la comisión de escultura en la calle para que coordinen otras intervenciones para relanzar la rehabilitación y mejora de estas obras, incluso su conocimiento por la comunidad escolar. Este mismo miércoles habrá una reunión con la comisión para tratar estos dos asuntos.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)