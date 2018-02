Tenerife/ El Cabildo activará mañana, martes 13 de febrero, el Operativo Nevadas entre las 8.00 y las 18.00 horas con el objeto de garantizar el acceso seguro de los visitantes al Parque Nacional del Teide después de las nevadas registradas en las últimas semanas. La decisión está sujeta a cambios, dependiendo de la afluencia de vehículos y de la situación meteorológica. El acceso al Parque Nacional del Teide se podrá realizar de diferentes formas.



TF-24. La Esperanza.- El acceso por la TF-24 se podrá realizar a través del transporte público gratuito habilitado por Titsa que partirá desde el núcleo de La Esperanza. Las personas podrán acceder con su vehículo particular hasta el casco de La Esperanza, donde habrá 15 guaguas que operarán a demanda, trasladando a las personas hacia la zona de Izaña, Portillo Bajo y Portillo Alto donde se encuentra la nieve.

La parada de guaguas estará ubicada en la zona aledaña al Ayuntamiento de El Rosario. La primera guagua partirá a las 9:30 horas desde La Esperanza, mientras que la última está prevista que salga a las 14:00 horas. La última guagua de bajada desde la zona del Portillo Alto en dirección a La Esperanza saldrá a las 16:30 horas.

Desde el Intercambiador de La Laguna hasta La Esperanza operará el servicio de guaguas habitual con la frecuencia de un día laborable (servicios cada 30 minutos) para facilitar el transporte hasta el punto de salida de las guaguas que van hacia el Teide.

TF-38 desde Chío y TF-21 desde Vilaflor.- Se permite el acceso de todos los vehículos en doble sentido hasta el Teleférico. En dicho punto, se establecerá el cierre de la carretera entre las 8:00 y las 18:00 horas. Los vehículos que alcancen este punto deberán retornar por el sur, no estando permitido el descenso por la TF-21 de La Orotava ni la TF-24 de La Esperanza, en la que solo transitará el transporte público).

Cortes de carretera TF-24 (La Esperanza) y TF-21 (La Orotava).- Entre las 8:00 y las 18:00 horas se cortarán las carreteras TF-24 en el PK 24 en el cruce con la TF-523 (Cruce de Los Loros); y la TF-21 entre el PK 16 (La Caldera de Aguamansa) y el PK 43 (Teleférico).

La Guardia Civil establecerá un dispositivo especial de control de tráfico en estos puntos a fin de regular de la circulación de los vehículos. Con el Operativo Nevadas se establecen ciertas normas de comportamiento para regular los accesos, minimizar los atascos y evitar la obstrucción de las vías. Se recuerda también que los coches tienen la obligación de circular por el carril derecho aunque la vía sea de un único sentido y atender a las indicaciones de las autoridades.

El Operativo también contará, además de las ambulancias y recursos sanitarios que están desplegados habitualmente en el Parque Nacional del Teide, con el apoyo de la Cruz Roja, que dispondrá tres ambulancias adicionales (dos de soporte vital básico y una medicalizada). Esto permitirá atender los incidentes menores in situ, así como el traslado de accidentados a centros hospitalarios, en caso de que fuese necesario.

Pistas forestales cerradas

Por motivos de seguridad, se mantendrán cerradas las pistas forestales con finalidad recreativa que conectan con los tramos de carreteras cortadas en las cumbres de la Isla. Así, se encuentran cerradas a la circulación de los vehículos las pistas forestales del Parque Natural de la Corona Forestal en los municipios de La Orotava y Los Realejos, así como las pistas de Anocheza (Güímar), El Palmero (Fasnia), El Contador-General de Arico (Arico), la Caldera de Pedro Gil (Güímar y Arafo) y Risco Atravesado (Santa Úrsula). Para más información sobre el cierre de pistas, el Cabildo ha dispuesto el siguiente enlace: http://www.tenerife.es/pistas/

Los últimos detalles del dispositivo se decidieron hoy [lunes 12] y en su organización participan el personal de las áreas de Carreteras, Medio Ambiente y Seguridad del Cabildo, Parque Nacional del Teide, la empresa pública de transportes Titsa, Guardia Civil, Jefatura Provincial de Tráfico, Servicio de Urgencias Canario, Cecoes 112, Cruz Roja y Ayuda en Emergencias Anaga (AEA).

La información sobre el Operativo Nevadas se encuentra en la página web del Cabildo de Tenerife (www.tenerife.es), en el Diario de Tenerife (www.diariodetenerife.info) y a través de las redes sociales del Cabildo. De igual forma, los ciudadanos pueden obtener información llamando al número del Centro de Atención al Ciudadano (901.501.901) y el Centro de Información de Carreteras (CIC) 900.210.131 y en su web www.cic.tenerife.es.