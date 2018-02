El Cabildo impulsará una campaña insular de identificación de perros y otra de concienciación y fomento de las adopciones para combatir el abandono de animales. Así lo ha anunciado hoy [lunes 19] el vicepresidente y consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, durante una reunión celebrada en el Palacio Insular en la que se ha expuesto a los ayuntamientos la situación general en este aspecto "y hemos propuesto algunas acciones para intentar solucionar un problema de carácter insular en el que deben implicarse todas las administraciones".

Así, la identificación de los perros constituye un requisito fundamental para avanzar en este aspecto porque supone saber quién es el dueño del animal. De los 930 perros con microchip que se perdieron el año pasado, se encontraron 632 gracias a este dispositivo.

Aunque la competencia de recogida de animales abandonados corresponde a los ayuntamientos, el Cabildo trabaja paralelamente en la creación de una red insular de albergues que permita cubrir la demanda existente con una oferta de plazas de titularidad pública que llegue a las 2.250 que se estiman necesarias para absorber la demanda.

En esta línea, y en relación con la situación del área metropolitana, la Corporación insular considera necesario construir un nuevo albergue con 450 plazas que preste servicio a Santa Cruz y La Laguna y, por otro, acometer la ampliación de Valle Colino para que absorba la demanda de los municipios de La Laguna y Tegueste, lo que significaría 125 plazas más.

Para la zona norte, que actualmente depende de refugios privados, sería necesario construir dos albergues comarcales en el Valle de La Orotava e Icod de los Vinos. En el caso de la zona sureste, desde Candelaria y Arico, la idea sería ampliar en unas 100 plazas más el refugio de Tierra Blanca, que gestiona directamente el Cabildo, para poder atender a la demanda.

En la zona suoreste, desde Adeje a Santiago del Teide, el único albergue público municipal, ubicado en Adeje, no tiene plazas suficientes, por lo que la propuesta consiste en la construcción de un albergue comarcal a medio plazo que atienda a estos municipios y también al de Guía de Isora.

Algunas cifras

El censo de animales domésticos registrados (perros y gatos) es actualmente de 255.166, de los que 237.456 son perros y 17.711 son gatos. "Estimamos que anualmente se abandonan alrededor de 2.500 perros al año, lo que supone aproximadamente el 1 % de los animales censados", indica el consejero insular.

En Tenerife existen actualmente 20 albergues de perros con una capacidad estimada de 2.230 plazas, que no son suficientes para absorber los abandonos ya que para que puedan acogerse nuevos animales es necesario que se adopten los perros que actualmente ocupan los refugios. Si bien son más fácilmente adoptables los cachorros, los perros de raza y los de tamaño pequeño, no ocurre lo mismo con los de gran tamaño o los potencialmente peligrosos, que tienen difícil salida.

"Igual que hacemos en Tierra Blanca, desde el Cabildo apostamos por el sacrificio cero, por lo que resultan imprescindibles medidas como la identificación de los animales y la sanción, en su caso, a los propietarios de los que no estén identificados; la ampliación de la capacidad de los refugios; sanciones a los propietarios que abandonen a sus perros; un censo informatizado de los animales; el control de los perros de caza y, paralelamente, campañas de concienciación y adopción", concluye el consejero insular.