Santa Cruz de Tenerife/ Las solicitudes podrán presentarse una vez se publique la resolución de esta convocatoria en el boletín oficial de la provincia. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó hoy la convocatoria para el ejercicio 2018 de las ayudas a los vecinos del municipio perceptores de Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAs) para colaborar en sus gastos de vivienda habitual relacionados con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que incluye una cobertura presupuestaria de 190.000 euros con este fin.



El alcalde, José Manuel Bermúdez, informó de que "Santa Cruz aspira a que el IBI social, en este segundo año de aplicación, se consolide y podamos aliviar la situación económica que atraviesan familias con escasos recursos, colaborando en sus gastos de vivienda y contribuyendo al mantenimiento de un hogar propio, previniendo así situaciones de exclusión social".

Bermúdez estimó que en torno a 1.100 familias de la capital pueden beneficiarse en Santa Cruz de esta medida, con un ahorro directo para sus economías personales de 190.000 euros al año aproximadamente.

En ese sentido, animó a los titulares de vivienda que reúnan las condiciones de acceso a esta ayuda a que se dirijan al Ayuntamiento y se informen de la documentación que deben acreditar para hacerse merecedores de esta ayuda municipal.

No obstante y con carácter general, el alcalde destacó que la presión fiscal por el IBI en Santa Cruz de Tenerife se encuentra por debajo de la media de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Quiénes y cómo

Los beneficiarios de este ayuda, que podrán formalizar su solicitud una vez se haya publicado esta convocatoria en el boletín oficial de la provincia, deberán reunir unas condiciones objetivas como ser mayores de edad, ser vecinos de la capital, ostentar la titularidad de la vivienda y ser a la vez receptor de una prestación social durante el año anterior.

De igual forma, es preciso para acceder a esta ayuda que los demandantes de la misma acrediten que el valor catastral de la vivienda no es superior a 40.000 euros y no contar con recursos económicos suficientes, no superiores al IPREM multiplicado por dos.

El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o del subsidio de desempleo y está situado en 537,84 euros al mes en 2018.

El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan José Martínez, explicó que "la cuantía de la ayuda económica será de una cantidad equivalente al 100% de la cuota líquida del impuesto. En el caso de que la persona solicitante sea copropietaria de la vivienda se subvencionará el IBI en función de su porcentaje de propiedad sobre el inmueble, a menos que los copropietarios estén empadronados con ella".

Asimismo, el concejal avanzó que el órgano competente para la instrucción y resolución de las solicitudes que se presenten será la empresa Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz, que dispondrá de un máximo de seis meses para resolver y notificar cada caso, después de que la convocatoria se publique en el boletín oficial.