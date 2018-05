Tenerife/ La Corporación insular continúa con su plan de mejora de la movilidad en la Isla que pasa por el fomento del transporte y un menor uso del vehículo privado. TITSA, empresa del Cabildo de Tenerife, renovará su flota con 74 nuevas guaguas que irán destinadas a las zonas metropolitana, sur y norte de la Isla. Esta nueva adquisición forma parte de las acciones que la Corporación insular está llevando a cabo para mejorar la movilidad en la Isla.



El presidente Carlos Alonso explicó que el Cabildo continúa con su apuesta por reforzar el transporte público como solución a los problemas de movilidad de la isla, junto a la mejora de las infraestructuras viarias y la construcción de carriles BUS-VAO. Insistió en que "si la movilidad no se sustenta en el transporte colectivo no va a tener éxito".

Alonso también recordó que el compromiso real del Cabildo con la mejora de la movilidad supone un paso más en la adopción de medidas concretas que están en la calle como la tarjeta para jóvenes o mayores. "Queremos adaptar los servicios que ofrecemos a los ciudadanos a los nuevos tiempos y a la tecnología más moderna, de tal forma que sea más fácil y cómodo utilizar el transporte público.

El director insular de Fomento, Miguel Becerra, también fue claro en este punto. "La solución a los problemas de movilidad en la Isla pasan una apuesta decidida como la que está haciendo el Cabildo por el transporte público y un menor uso del vehículo privado". Como ya avanzara en su comparecencia en el último pleno, "tres de cada cuatro desplazamientos se hacen en coche".

Renovación

La adquisición de las 74 nuevas guaguas, que supone una inversión de 17 millones de euros, permitirá a la compañía seguir avanzando en la renovación de la flota y rebajar la edad media de la misma hasta los 4,5 años.

El gerente de Titsa, Jacobo Kalitovics, detalló que, entre los nuevos vehículos, hay tres híbridos accesibles, de 12 metros, que se probarán en diferentes líneas, como experiencia piloto. "Estas guaguas son una compra directa realizada por la compañía dentro del segundo Acuerdo Marco 2019-2023, que adelantan su incorporación prevista inicialmente, y no a través del sistema renting o alquiler utilizado hasta ahora para la renovación de la flota cada siete años", explicó.

La llegada de este nuevo lote se sumará a las 29 unidades ya previstas para el próximo año, que corresponden al quinto lote del primer Acuerdo Marco 2014-2018. Desde 2015, la compañía de transportes ha incorporado alrededor de 200 vehículos nuevos con el objetivo de potenciar la eficiencia del servicio, facilitar la movilidad y conseguir que, cada vez, haya más ciudadanos que utilicen el transporte público para su traslado diario. A 31 de diciembre de 2019, TITSA habrá adquirido casi 300 vehículos nuevos para su flota.

Las nuevas guaguas cuentan con la nueva norma EURO 6 de baja contaminación que, junto con otras tecnologías más eficientes, permitirán reducir el consumo de combustible en 230.000 litros y dejar de emitir a la atmósfera 550.000 toneladas de C02 al año.

Las nuevas guaguas disponen de las últimas novedades en materia de seguridad y accesibilidad para personas con diferentes discapacidades, como: sistemas de elevación y descenso de la carrocería que facilitan el acceso a personas con movilidad reducida, un espacio reservado para las sillas de rueda, pulsadores con la palabra STOP y la inscripción en Braille, avisadores ópticos para las personas con visión reducida o el aviso acústico de próxima parada entre otros dispositivos.

Además, incorporan otras mejoras que dan respuesta a las necesidades de sus usuarios, como puertos USB para la recarga de dispositivos móviles o pantallas de tecnología TFT.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)