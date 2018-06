"La nueva web corporativa de la Gerencia, que ya está disponible a pleno rendimiento, recoge -según el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife- las sugerencias de los usuarios de la anterior dirección electrónica en el objetivo de mejorar y ampliar el acceso y volumen de la información disponible e incrementar la rapidez de su uso"Carlos Tarife informa de que, además de perfeccionar la seguridad del canal, "que es un aspecto fundamental tanto para nosotros como administración como para los usuarios", la página es plenamente compatible con los dispositivos inteligentes de uso común (teléfonos y tabletas)."La web posee una serie de características inteligentes e intuitivas que hace que los ciudadanos sepan exactamente a dónde acudir para obtener la información y cómo navegar con seguridad y gestionar cualquiera de los trámites administrativos ordinarios de la gerencia", señaló.De hecho, en la portada de la página, el usuario dispone de un apartado (mis trámites) que le permite acceder al estado de tramitación de sus expedientes en los que aparece como titular o autorizado, a la situación de su deuda tributaria, presentar solicitudes a través del registro telemático, consultar y revisar sus datos fiscales y realizar pagos y otros trámites en línea desde su domicilio o empresa.Entre las demás novedades de este canal renovado de información y gestión, la Gerencia destaca la incorporación de un buscador de información de mayor potencia al anterior, que perfecciona el etiquetado de contenidos, lo que permite vincular la información con facilidad.Asimismo, la página contiene la información de transparencia de la propia Gerencia y publica los indicadores en tiempo real y de manera automatizada de la gestión de este organismo público (citas atendidas, llamadas de teléfono atendidas, etcétera).

Encuesta 2017

El concejal expresó que el propósito de la constante renovación y actualización del canal telemático de la gerencia no es otro que facilitar la atención a los usuarios que a diario se dirigen a este servicio municipal.

Tarife mencionó los resultados de la encuesta de calidad percibida en los servicios de Urbanismo correspondiente al ejercicio 2017 que constatan un crecimiento continuado de la utilización de la página web a la hora de acudir a la gerencia.

Así, el estudio 2017 refleja que el 50,3% de los ciudadanos que acuden a Urbanismo conoce y usa la página web; en tanto que el 14,8% conoce el recurso pero aún no lo ha utilizado, a diferencia del 35% que reconoce que ni siquiera tiene conocimiento de su existencia.

Carlos Tarife indica que este porcentaje de usuarios que no conocen la web (35% en 2017) se situaba en el 45% un año antes, "lo que da testimonio de una demanda de este canal que está en permanente crecimiento".

La encuesta también discrimina los motivos por los que acuden los usuarios a la web de Urbanismo y determina que el 58,7% lo hace para consultar la normativa legal, el 54,2% para descargar formularios, el 36,8% para obtener información del Plan General de Santa Cruz y el 28,4% para gestionar una cita previa con alguno de los servicios que ofrece el departamento.