Tenerife/ La iniciativa, que se articula a través de Fifede, se está desarrollando actualmente en el sur con otras 15 personas desempleadas. El Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede), en colaboración con la Fundación Proyecto Don Bosco y la empresa Instalaciones de Tendidos Telefónicos (Itete) han desarrollado un proyecto que ha permitido que un grupo de 13 personas desempleadas hayan sido contratados tras completar la formación teórica en instalación de telecomunicaciones. Esta iniciativa es una de las medidas que se desarrollan a través del Plan de Acción por el Empleo de Tenerife, dentro del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) y con la cofinanciación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).



El acto de entrega de los vehículos a los 13 instaladores de fibra óptica que han sido contratados tras finalizar su proceso formativo contó con la presencia del presidente del Cabildo, Carlos Alonso; el vicepresidente económico, Efraín Medina; el consejero de Empleo, Leo Benjumea, el coordinador de prospección de la Fundación Proyecto Don Bosco, Juan Alayón; el director territorial de Telefónica Canarias, Juan Flores; y el director general de Itete, Pedro Julián Andrés.

Carlos Alonso destacó la apuesta del Cabildo por el empleo a través del proyecto Barrios por el empleo: Juntos más Fuertes "que nos permiten articular este tipo de iniciativas con el fin de generar oportunidades y puestos de trabajo. En esta ocasión se ha realizado con la Fundación Don Bosco y la empresa de instalación Itete, que ha permitido que 13 personas se formen y obtengan un puesto de trabajo. Es un modelo que venimos impulsando desde hace años y que ha tenido éxito y ahora mismo hay otras 15 personas formándose en el sur de Tenerife con perspectivas de obtener un puesto de trabajo cuando completen su formación y sus prácticas".

Por su parte, Juan Alayón destacó el trabajo realizado por el Cabildo, la Fundación Don Bosco e Itete: "Esto es una labor de equipo, con una formación a la carta en la que las empresas demandan un perfil determinado y donde nosotros les facilitamos esa formación específica a las personas para que puedan obtener un puesto de trabajo. Es un modelo de éxito que está abierto a cualquier empresa y solo tiene que ponerse en contacto con nosotros para llevarlo a cabo", indicó.

Pedro Julián Andrés mostró su satisfacción por incorporar a 13 trabajadores "gracias a la colaboración del Cabildo, Fifede y la Fundación Don Bosco. Nuestra empresa tiene más de 35 años de experiencia en todas las tecnologías de redes de telecomunicaciones y abarca todas las instalaciones y despliegues que se están realizando en Tenerife y en las islas no capitalinas. Hoy les hemos entregado los vehículos a los nuevos empleados con los que podrán realizar su labor y es, sin duda, un día feliz para todos".

En la primera etapa del proyecto, se ha formado a 13 personas en la zona metropolitana que, después de hacer las prácticas no laborales, han sido contratadas por parte de la empresa. En la actualidad, otro grupo de 15 desempleados del sur de la isla se encuentra en el proceso de formación, con las mismas perspectivas de contratación por parte de Itete.

Este programa formativo, que cuenta con un presupuesto de 24.000 euros, permite reciclar profesionalmente como instaladoras de telecomunicaciones a cerca de una treintena de personas desempleadas con poca o nula experiencia en el sector. La formación se ha diseñado en función de los perfiles profesionales que necesita contratar esta empresa que da soporte a los operadores de telefonía, con el compromiso de contratar, a jornada completa, como mínimo al 60 por ciento del alumnado que concluya con éxito el programa formativo.

El programa formativo se puso en marcha en abril e incluye contenidos específicos en montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios y prevención de riesgos laborales en trabajos en altura, trabajos confinados, riesgo eléctrico y manipulación manual de carga. Además, se han impartido módulos en atención al cliente, calidad en el trabajo, organización, tolerancia a la frustración y trabajo en equipo. Una vez concluida la formación teórica, el alumnado tuvo la posibilidad de adquirir experiencia real en instalación de cobre, fusión de cables de fibra óptica e instalación de router, gracias al periodo de prácticas no laborales en empresas.

