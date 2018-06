Santa Cruz de Tenerife/ La Junta de Gobierno adjudica esta iniciativa, que estará disponible a diario durante la temporada alta y los fines de semana y festivos en temporada baja. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha adjudicado, en su sesión de hoy lunes, el servicio de transporte adaptado a la playa de Las Teresitas. El Consistorio invertirá un total de 46.739,50 euros durante los próximos dos años para el buen funcionamiento de esta iniciativa, que será desarrollada en ese periodo de tiempo por la compañía Pérez y Cairós S.A.



El concejal de Accesibilidad, Carlos Correa, remarca que gracias a este nuevo contrato "los usuarios podrán disponer de este servicio a diario durante la temporada alta, mientras que en la temporada baja se ofrecerá durante los sábados, domingos y festivos. Este hecho constituye un gran avance, ya que no solo garantizamos la prestación del servicio durante dos años, sino que lo hacemos de una manera más eficiente donde antes solo se ofrecía en época estival".

Correa explica que el servicio se prestará de manera telefónica, "ya que los usuarios deberán llamar para solicitarlo y la empresa contactará con ellos, de manera individualizada, para programar el horario de ida y el de vuelta".

"Este servicio –prosigue el edil– está pensado para aquellas personas con discapacidad que no tienen acceso al transporte público. A través de esta fórmula podrán llegar de forma fácil a la playa. Además, también conviene recordar que todas las líneas de guagua que van desde el Intercambiador de Transporte hasta Las Teresitas poseen vehículos completamente adaptados. Por esa razón, desde hace algún tiempo se ha habilitado el acceso número 1 de la playa para que no se vean obligados a moverse por toda la playa como sucedía anteriormente".