Tenerife/ La Corporación insular y la Cámara de Comercio presentan cómo se ha comportado la economía de la Isla durante el primer trimestre de este año. Los últimos datos del Boletín de Coyuntura Económico que elabora la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en colaboración con el Cabildo, confirman que el Pacto de Rentas lanzado hace unos meses por el presidente insular, Carlos Alonso, es una base sólida para que pueda discurrir el buen desarrollo de la economía de la Isla.



Bajo esta premisa, se sigue avanzando en este Pacto, cuyo último paso ha sido la campaña puesta en marcha por el Cabildo y el Gobierno de Canarias y que busca impulsar la defensa de los derechos de los trabajadores y luchar contra la economía sumergida. Alonso ya anunció que a esta medida seguirán acciones relacionadas con las cláusulas sociales o el incentivo del empleo local en las contrataciones.

Los datos del boletín han sido presentados esta mañana por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y el presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé, junto al vicepresidente económico de la Corporación insular, Efraín Medina, y la directora de la Cámara de Comercio, Lola Pérez.

Alonso ha insistido en que "nuestro gran desafío –y en lo que ponemos todo nuestro empeño- es conseguir que el crecimiento económico que muestran los datos se traslade a la ciudadanía y se produzca una mejor distribución de las rentas, que es por lo que estamos trabajando". En esa línea, ha comentado que el Cabildo trabaja en varias líneas de cláusulas sociales con el fin de premiar a aquellas empresas que fomenten la calidad en el empleo, incrementen plantilla o impulsen la formación de los trabajadores.

Por su parte, Santiago Sesé ha destacado que, por primera vez, "Tenerife cuenta con más población ocupada que antes de la crisis, 376.000 frente a los 372.000 del año 2007 aunque la Isla va a tener que seguir afrontado muchos retos y estar atenta a la evolución de numerosos factores tanto internos como externos".

El vicepresidente económico del Cabildo, Efraín Medina, ha valorado la importancia de los datos "para poder llevar la política a las personas". En esta línea, Medina ha insistido en que "el Pacto de Rentas tiene que promover que consigamos un empleo de mayor calidad, más estable y más inclusivo".

Según ha explicado Lola Pérez, durante el primer trimestre de 2018, al que hace referencia este último Boletín de Coyuntura, la economía de Tenerife continuó mostrando un importante dinamismo, con un mantenimiento de la actividad empresarial y un considerable aumento del empleo. Esta buena tendencia y unas expectativas empresariales positivas a corto plazo animan a seguir trabajando y afrontando los retos que quedan por delante para consolidar la recuperación de la economía insular, reducir el número de parados y mejorar la calidad del empleo.

Si comparamos estos datos con los resultados alcanzados hace un año la evolución es incluso mejor, ya que se registran crecimientos al alza en el conjunto de indicadores cuantitativos en todos los sectores de actividad con consecuencias también muy positivas sobre el mercado de trabajo. De hecho, el primer trimestre de 2018 finalizó con 16.950 parados menos y 21.960 ocupados más que un año antes, hasta situar la cifra total de parados en la isla en los 93.600 y la de ocupados en las 376.620 personas. Este comportamiento favorable ha permitido reducir la tasa de paro en 3,85 puntos durante el último año, situándose esta en el 19,91% de la población activa, el primer valor por debajo del 20% desde finales del año 2008.

Entre los desafíos que quedan está el seguir apostando por el desarrollo del conjunto de sectores económicos para poder lograr un crecimiento más equilibrado, ahora que se comienza a vislumbrar que el crecimiento de turistas pudiera haber alcanzado ya su techo y que incluso este pudiera verse atenuado frente a ejercicios anteriores por el despunte de destinos competidores o por las consecuencias que tendrá la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Además, también es preciso continuar apostando por mejorar la competitividad de las infraestructuras (carreteras, puertos, sociosanitarias, educativas, etc.) ahora que los recursos podrían permitir una recuperación de la inversión pública, sin menoscabo de que se hace preciso mejorar la estructura competencial de las diferentes administraciones públicas para favorecer la simplificación burocrática y con ello la inversión privada. Una apuesta decidida por la competitividad donde seguirá jugando un papel clave el coste de la energía, ahora que el precio del crudo ha comenzado a repuntar, por lo que será necesario acelerar la apuesta por las energías renovables, entre otras medidas.

También se seguirá promoviendo, la innovación, el talento y la formación como principales baluartes para el desarrollo sostenible de la isla. Un desarrollo integral, cualitativo, que apueste por la conservación de nuestros recursos naturales y por mejorar la calidad de vida de todos los tinerfeños.

Consumo. El de los hogares tinerfeños se moderó tras el final de la campaña navideña, pero continuó mejorando los registros anuales gracias a la recuperación del empleo y a las favorables condiciones financieras. En los primeros tres meses del año se matricularon en la isla 5.828 vehículos, 388 más que en el mismo periodo de 2017. El final de la campaña navideña se apreció en un descenso trimestral de los indicadores referidos al consumo, lo que no fue óbice para que los registros anuales continuaran mostrando variaciones al alza tanto en términos de actividad como de empleo.

Las empresas comerciales inscritas a la Seguridad Social a pesar de que se redujeron levemente durante los primeros tres meses del año computando 83 negocios menos que a finales de 2017, consiguieron mantenerse respecto a las existentes el mismo trimestre del año anterior registrándose un total de 7.217 comercios con algún trabajador a su cargo al finalizar el mes de marzo. Del mismo modo, el número de empleos retrocedió en el trimestre tras el cierre de la campaña navideña y las rebajas de invierno (-2,7%), pero continuó creciendo respecto a las cifras de ocupados de hace un año con una variación anual del 2,5% y 1.628 empleos más que en marzo de 2017, lo que situó la cifra total en los 67.476 ocupados. El número de parados registrados también creció levemente (0,5%) en términos trimestrales, por motivos estacionales, a pesar de lo cual continuó situándose por debajo del de hace un año con 967 parados menos que en marzo de 2017 (-5,7%).

Por otra parte, la matriculación de vehículos ligeros muestra una leve desaceleración en el ritmo de crecimiento, propia de esta época del año. De hecho, la tasa de variación interanual continuó creciendo un 7,1%, tres con siete puntos porcentuales por debajo de la registrada en el último trimestre del pasado año. En los primeros tres meses del año se matricularon en la isla 5.828 vehículos, 388 más que en el mismo periodo de 2017.

La estacionalidad también se hizo notar en el tráfico de marítimo d mercancías con una reducción del 8% en tasa intertrimestral que no impidió que se movieran más mercancías que durante los tres primeros meses de 2018. Así, en el primer trimestre del año los puertos de Tenerife movieron un total de 3.085.022 de toneladas, un 0,7% más que un año antes. Por el contrario, el transporte de mercancías por aire experimentó un importante impulso trimestral con un crecimiento del 8,6%, superando notoriamente el comportamiento regional que experimentó un retroceso para el mismo periodo del -0,5%. Sin embargo, en tasa interanual el registro fue negativo, con una variación del -3,9%. En los tres primeros meses del año el transporte aéreo movió en Tenerife 4.007.713 de kilogramos.

Inversión. El 80% de las empresas de la isla, independientemente de su tamaño o actividad, mantuvieron estable o aumentaron sus resultados empresariales durante los primeros tres meses del año. El número de empresas con algún trabajador a su cargo se mantiene estable durante el trimestre, pero aumenta un 2,3% en el último año hasta situar la cifra total en las 27.607, 626 más que a finales de marzo de 2017.Las ventas de vehículos industriales no han parado de crecer en términos anuales desde el segundo trimestre del año 2013.

Los resultados de las empresas durante los primeros meses del año 2018 continuaron arrojando saldos positivos con un mayor porcentaje de empresas afirmando haber mejorado su actividad (22,6%) frente a las que apuntan retrocesos (19,9%). Si a las respuestas favorables les sumamos las de estabilidad nos encontramos que el 80,1% de las empresas de la isla, independientemente de su tamaño o actividad, mantuvieron estable o aumentaron sus resultados empresariales durante los primeros tres meses del año. Las expectativas para el segundo trimestre del año apuntan en la misma dirección con un aumento de la estabilidad (59,1% de respuestas), en detrimento de las respuestas desfavorables (18,6%), mientras que el optimismo se mantiene en el 22,3%.

Un comportamiento cualitativamente positivo que también se ve reflejado en la dinámica empresarial ya que el primer trimestre del año finalizó con el mismo número de empresas con las que se cerró el año 2017, pues tan solo se produjo un leve retroceso trimestral del 0,1% que supuso 26 negocios menos. Un buen registro que permitió mejorar la cifra de hace un año en un 2,3% hasta situar el total de empresas inscritas a la seguridad social con algún trabajador a su cargo en las 27.607, 626 más que a finales de marzo de 2017. Una tendencia al alza que no ha dejado de ser positiva desde hace cuatro años en los que el número de empresas ha crecido en 2.371 negocios.

La matriculación de vehículos industriales retrocede significativamente en comparación a las ventas de finales de año (-13,2%), pero continúan creciendo respecto a las ventas producidas en el primer trimestre de 2017 con un total de 1.428 matriculaciones (4,35%), si bien es verdad que se aprecia una desaceleración en el ritmo de crecimiento anual ya que en los últimos tres meses del pasado año este era del 18,5% anual. Las ventas de vehículos industriales no han parado de crecer desde el segundo trimestre del año 2013.

Agricultura. El sector primario experimenta aumentos en su número de empresas y en su empleo registrado, a la vez que ve reducir su número de parados en el último año. Las exportaciones de plátano crecieron tanto en el trimestre (14,7%) como en su comparativa con las realizadas durante los tres primeros meses del pasado año (8,8%).

El sector primario continuó mostrando una progresiva mejora, tal y como se pone de manifiesto en los datos referidos al tejido empresarial y al mercado de trabajo del sector. El número de empresas inscritas a la seguridad social acentuó su crecimiento al pasar de una tasa de variación anual del 2,9% en el último trimestre de 2017 a una del 4,8% en el primer trimestre de este año. Con este nuevo incremento se cierran dos años de crecimiento en el número de empresas hasta situar la cifra a finales de marzo en las 1.048, 32 más que a finales del pasado año y 48 por encima de las existentes en marzo de 2017.

Desde el lado del mercado de trabajo también se continúa apreciando una mejoría con un aumento trimestral del empleo registrado del 0,4%, que llega a ser del 4,5% en su comparativa anual, dos puntos porcentuales por encima del crecimiento medio regional. Marzo finaliza con 9.311 empleos registrados en el sector agrícola de Tenerife, 398 más que los existentes un año antes. Atendiendo a las cifras de parados registrados en las oficinas de empleo público se aprecia un aumento de los mismos durante los primeros tres meses del año del 7,4% que no impide que estos se sitúen por debajo de los existentes un año antes (-6,2%), en su promedio trimestral. De este modo, marzo finaliza con 1.826 parados registrados en del sector agrícola, 171 menos que en 2017.

Las exportaciones de plátano crecieron tanto en el trimestre (14,7%) como en su comparativa con las realizadas durante los tres primeros meses del pasado año (8,8%). El volumen total ascendió a 51.526,79 toneladas, 4.148 más que las exportadas durante el mismo periodo de 2017.

Industria y energía. El número de actividades industriales en Tenerife crece por encima de la media canaria, tanto en el trimestre como respecto a las cifras de hace un año. El número de empleos industriales asciende un 4,2 % en el último año hasta situar la cifra total en marzo de 2018 en los 16.234 empleos registrados. El mes de marzo finalizó con 3.752 desempleados en el sector industrial, 252 menos que un año antes,

El número de empresas industriales continuó creciendo durante el primer trimestre del año a un ritmo del 1,8% que supuso un crecimiento de 24 actividades afiliadas a la seguridad social con algún trabajador a su cargo respecto al número de altas existentes a finales de 2017. Un nuevo avance trimestral, superior al de la media regional, que permitió acentuar el crecimiento interanual hasta el 5,7%, dos puntos y medio por encima de crecimiento medio canario con 73 industrias más que en marzo de 2017 hasta situar el número total de industrias en las 1.354 al cierre del primer trimestre del año.

Más empresas industriales que también han demandado un mayor empleo tanto en el trimestre, con un 0,4% más de empleos registrados, como respecto a las cifras de hace un año en las que se aprecia un importante impulso de la ocupación con un avance del 4,2% anual, que supera al 3,5% de crecimiento medio para el conjunto de Canarias, con 64 nuevos empleos que hacen ascender la cifra total de empleos registrados en el sector industrial de la isla a 16.234 personas. Volumen de empleo no solo importante en términos cuantitativos, sino cualitativos ya que estos se suelen caracterizar por una mayor cualificación y estabilidad.

Al igual que el número de empresas, el empleo en la industria no ha parado de crecer en términos anuales desde mediados del año 2014. Atendiendo a las cifras de desempleados, las oficinas de servicio público de empleo experimentaron un leve incremento en los primeros meses de 2018 con un aumento promedio del paro registrado del 1,4% que no impidió que continuara retrocediendo la tasa de variación anual por veinteavo trimestre consecutivo con una variación del -6,3%. El mes de marzo finalizó con 3.752 desempleados en el sector industrial, 252 menos que un año antes, una cifra sensiblemente alejada del máximo alcanzado a comienzos de 2013 en la que estos llegaron a superar las 5.780 personas.

La producción bruta de energía retrocedió un 6,5% en el trimestre y un 1,6% respecto a la del mismo trimestre de 2017. El primer descenso anual desde el tercer trimestre del año 2014. Un comportamiento a la baja en la línea con el experimentado a nivel regional, pero inferior a este, ya que para el mismo periodo el descenso de la producción bruta de energía en Canarias fue del 3,1%. Por su parte, la energía eléctrica disponible se redujo como es habitual en este trimestre del año un 4%, aunque continúo superando las cifras de hace un año tal y como apunta la variación anual que fue del 1,7%, siete décimas por encima de la media regional.

Construcción. El número de empleos registrados la construcción crece un 13,7% entre marzo de 2017 y marzo de 2018 con 2.516 empleos más en un año. El número de parados se sitúa por debajo de los 10.000 por segundo trimestre consecutivo alcanzado en marzo la cifra de 9.776 desempleados, 1.833 menos que un año antes.

El número de empresas de la construcción con algún trabajador a su cargo permanecieron estables durante los primeros meses de 2018 en comparación con las que existían a finales de 2017. Una estabilidad que sitúa el número total en 2.167 empresas en la isla, un 6,1% más que las existentes un año antes que supone 125 empresas más. Un nuevo avance que a pesar de moderar su ritmo de crecimiento respecto de trimestres precedentes consolida la tendencia de recuperación del sector iniciada en el segundo trimestre del año 2014.

Del mismo modo, el número de empleos creció levemente en el trimestre (0,9%) con 192 empleos registrados más en construcción que en diciembre de 2017, aumentando significativamente el dato, tanto en términos relativos como absolutos, en su comparativa anual. Así el número de empleos registrados en el sector de la construcción de la isla creció un 13,7% entre marzo de 2017 y marzo de 2018 con 2.516 empleos más en un año. Un aumento significativo en la ocupación que, además, está contribuyendo a reducir el desempleo estructural que tiene la isla, en una gran parte procedente de personas procedentes del sector de la construcción que quedaron desempleadas durante la crisis y que no contaban con la formación adecuada para incorporarse a otros sectores de actividad más dinámicos en el inicio de la recuperación.

Otro de los indicadores que pone de manifiesto la buena evolución que está teniendo el sector es el referido al número de parados registrados el cual retrocede un 1% en su promedio trimestral respecto a los últimos meses de 2017 y un 16,7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Una caída del desempleo que lleva superando los dos dígitos desde el tercer trimestre de 2013. Con este nuevo e importante retroceso anual el número de parados se sitúa por debajo de los 10.000 desempleados por segundo trimestre consecutivo alcanzado en el mes de marzo la cifra de 9.776 parados inscritos en las oficinas de empleo público, 1.833 menos que un año antes además de alejarse de los niveles máximos alcanzados a comienzos de 2012 en el que los desempleados en construcción llegaron a ascender en el mes de marzo a 23.802 personas.

La venta de cemento mantuvo su tono de crecimiento trimestral con un avance en los primeros meses del año del 0,6% frente al retroceso experimentado a nivel regional que fue del 9% para el mismo periodo. Por contra, en su comparación con el primer trimestre de 2017 se registra un descenso del 0,7%, inferior al retroceso medio regional que fue del 4,6%. Durante los tres primeros meses del año la venta de cemento en la isla fue de 58.401 toneladas, 345 más que en el último trimestre de 2017, pero 409 toneladas por debajo de las vendidas en el primer trimestre de 2017.

Servicios. El sector servicios continúa aumentando su número de empresas, a la vez que mejora sus cifras de empleo y reduce su número de parados. Marzo finaliza con un 1,7% más de empresas, un 4,1% más de empleos registrados y un 6% menos de parados en servicios que un año antes.

El sector servicios concentra la mayor parte de la actividad y del empleo de la isla de Tenerife y de Canarias, por eso su devenir económico determina en gran medida la evolución de la economía de la isla.

Desde finales del año 2013 el número de empresas de servicios, en su conjunto, no ha parado de crecer alcanzando tasas superiores al 3% a finales de 2016 que paulatinamente se han ido moderando, aunque en el primer trimestre de este año han experimentado un nuevo impulso con una variación al alza del 1,7% respecto a las existentes en marzo de 2017. Así, el primer trimestre finalizó con un total de 23.038 empresas inscritas a la seguridad social, excluyendo las que no tienen trabajadores a su cargo, 380 más que las existentes en marzo de 2017 y 1.870 por encima del registro alcanzado en marzo de 2013.

Por otra parte, el número de empleos registrados también experimentó ascensos en el trimestre y en el conjunto del año siendo más moderado en tasa trimestral (0,2%) que en su comparativa anual donde si se aprecia un significativo avance del 4,1%, superior al del trimestre precedente (2,5%). Marzo finaliza con 306.185 empleos registrados en el sector servicios de la isla, 587 más que los existentes en el mes de diciembre y 12.030 por encima de los de marzo de 2017. En sintonía con esta buena evolución del mercado de trabajo también se muestran los datos referidos al paro registrado cuyo comportamiento fue favorable tanto en el trimestre como en el conjunto del año. De hecho, el número de personas demandantes de empleo en el sector servicios retrocedió un 2,1% en el trimestre y un 5,1% en el año en su promedio trimestral, ascendiendo el número de parados registrados en el sector a finales de marzo a 68.304 personas, 4.382 menos que un año antes y 16.622 por debajo de la cifra de marzo de 2013, uno de los peores momentos de la crisis.

Transportes. Las actividades de transportes se mantuvieron estables durante los primeros tres meses del año experimentando tan solo un leve retroceso del 0,1%, con una empresa menos que a finales de 2017. En su comparativa anual las cifras continuaron apuntando una progresiva mejora del sector con 16 negocios más que un año antes (0,9%), situando la cifra total en las 1.756 empresas inscritas a la seguridad social con algún trabajador a su cargo.

De forma paralela el empleo registrado retrocedió levemente (-0,1%) hasta situar la cifra total en los 19.191 ocupados en el mes de marzo, 20 empleos menos que en diciembre, pero 813 por encima de los existentes un año antes (4,4%). Por su parte, el número de parados aumenta su cifra durante el trimestre un 1,25% con 31 desempleados más que en el promedio trimestral de finales de 2017, pero continúa viendo reducir sus cifras respecto a las de hace un año con un retroceso anual de promedio trimestral del 4,3%. El número total de desempleados de transportes inscritos ascendía en el mes de marzo a 2.541personas, 70 menos que un año antes.

Hostelería y Turismo. El año 2018 arranca con un retroceso en la entrada de turistas extranjeros y con un incremento entre los turistas nacionales que visitaron la isla. La tarifa media hotelera crece en su promedio trimestral un 4,8% y un 3,1% en su comparativa con el primer trimestre de 2017. Los viajeros entrados en los apartamentos retroceden trimestralmente (-4,4%), pero aumentan un 1,2% respecto al primer trimestre de 2017. El subsector de hostelería finaliza el mes de marzo con 5.595 empleos más y 837 parados menos que un año antes.

El año 2018 arranca con leves retrocesos en la entrada de turistas extranjeros y con incrementos entre los turistas nacionales que visitaron la isla. Así, el número de turistas extranjeros entrados en la isla durante el primer trimestre del año retrocedió un 1,5% en su comparativa con el cuarto trimestre de 2017 y un 2,8% si los comparamos con los entrados en el mismo periodo del año anterior. Aun así, la cifra total de turistas extranjeros continuó siendo elevada con 1.401.072 visitantes, 39.842 menos que los entrados en el primer trimestre de 2017. Por el contrario, que la Semana Santa cayera este año en el primer trimestre del año propició que los turistas nacionales incrementaran sus cifras un 4,6% en el trimestre y un 8,6% en relación con el primer trimestre del pasado año, alcanzado la cifra total de 159.783 visitantes, 12.654 más que en el mismo periodo de 2017. En total, la isla de Tenerife recibió 1.560.856 turistas durante los meses de enero, febrero y marzo. Un 0,9% menos que durante los tres últimos meses de 2017 y un 1,7% por debajo de los recibidos a comienzos de 2017.

Del mismo modo los hoteles de la isla acusaron una menor entrada de visitantes, tanto en su comparativa trimestral (-3,3%) como anual (-1,4%). Así, durante el primer trimestre de 2018 el número de turistas entrados en los hoteles ascendió a 878.214, 12.215 menos que a comienzos de 2017. Por su parte, los viajeros alojados retrocedieron tasas del 1,2% trimestral y del 2,14% anual, alcanzando la cifra de 1.062.782, 25.804 menos que en el mismo periodo de 2017. Las pernoctaciones hoteleras también retroceden en su promedio para el trimestre un 6,4% respecto a las realizadas a finales de 2017, mientras que la estancia media lo hace en un 4,8%. El índice de ocupación cae un 5% comparado con el del primer trimestre de 2017, hasta situarse en su promedio para el tercer trimestre del año en el 77,1%. En sentido positivo se comportó la tarifa media hotelera con un crecimiento promedio trimestral del 4,8% y del 3,1% en su comparativa con el primer trimestre de 2017.

Los viajeros entrados en los apartamentos retroceden trimestralmente (-4,4%), pero aumentan en su comparativa anual con un crecimiento del 1,2% respecto al primer trimestre de 2017. El total de turistas entrados en los apartamentos de la isla fue de 343.419 durante los tres primeros meses de 2018, 4.238 más que un año antes. Las pernoctaciones se incrementan en el trimestre un 2,3%, pero retroceden en su promedio trimestral anual un 3,3%, al igual que la estancia media, que crece trimestralmente en su promedio un 7,3% pero retrocede en su tasa anual un 3,9%, situándose en los 8,7 días de media en el primer trimestre de 2018. Por último, destacar que el índice de ocupación promedio crece en el trimestre un 2,8%, pero retrocede levemente respecto al de hace un año (-0,9%) hasta situarse de promedio trimestral en el 67,2%, 3,3 puntos por encima de índice de ocupación medio regional.

Teniendo en cuenta no solo el subsector del alojamiento, sino al de restauración se puede comprobar la buena dinámica del mercado de trabajo que vienen registrando la hostelería en la isla que aunque solo experimenta un leve crecimiento trimestral de 0,3%, logra un importante crecimiento anual que acentúa su ritmo de avance respecto al periodo anterior con un incremento del 4,6% que sitúa la cifra de empleos registrados en los 59.497, 5.595 empleos más que un año antes, consolidando una tendencia de crecimiento que no se ha visto ininterrumpida desde septiembre del año 2010. Del mismo modo, la evolución del número de parados también pone de manifiesto el buen comportamiento del mercado de trabajo en esta importante área de actividad con un retroceso promedio en el número de parados tanto trimestral como anual de 330 y 492 desempleados, respectivamente. El número de parados registrados en la hostelería de Tenerife ascendía en el mes de marzo a 15.050, 837 parados menos que un año antes.

Una mejora laboral que ha sido propiciada por el incremento de la actividad y por el mayor número de empresas de hostelería ya que estas han crecido un 1,7% en el último año al pasar 4.739 en el primer trimestre de 2017 a 4.921 al cierre de marzo de 2018.

MERCADO DE TRABAJO

La tasa de paro de Tenerife retrocede 3,85 puntos en el último año y se sitúa por debajo del 20% por primera vez desde finales del año 2008 (19,91%).

El primer trimestre de 2018 finaliza con 16.950 parados menos y 21.960 ocupados más que un año antes hasta situar la cifra total de parados en la isla en los 93.600 y la de ocupados en 376.620 personas.

Todos los sectores de la economía insular han experimentado crecimientos anuales en su número de empleos registrados. La agricultura lo ha hecho en 4,5%, la industria en un 4,2%, la construcción en un 13,7% y los servicios en un 4,1%.

Todos los sectores de actividad han visto reducir su cifra de parados, destacando en valores absolutos los retrocesos en construcción y servicios con 1.922 y 3.672 parados menos que en marzo de 2017, respectivamente.

La isla finaliza el mes de marzo con 337.315 afiliaciones a la seguridad, 16.638 más que un año antes.

El mercado de trabajo insular mantuvo un elevado dinamismo durante el primer trimestre del año con un retroceso de la tasa de paro de 2,45 puntos en el trimestre y de 3,85 puntos en el último año hasta situarse en el 19,91%, levemente por debajo de la tasa de paro regional (20,62%) y el primer valor por debajo del 20% desde el último trimestre del año 2008. Un buen resultado que fue motivado tanto por la caída en el número de parados, cuyo retroceso fue de 13.300 personas en los primeros tres meses del año y de 16.950 respecto a las cifras de hace un año (-15,3%), como por el aumento en el número de ocupados, cuyas cifras ascendieron en 5.360 empleos en el trimestre y en 21.960 en el último año (6,2%), el segundo mejor registro anual en un comienzo de año después del de 2015. Todo ello sujeto a una población activa que redujo su cifra durante los primeros tres meses del año en 7.940 personas, pero que aumentó su cifra en el último año en 5.010 personas. De esta manera, el total de activos que registra la isla a finalizar el primer trimestre del año asciende a 470.220 personas, distribuidas entre 376.620 ocupados y 93.600 parados.

Los datos registrales también ponen de manifiesto una buena evolución en el mercado de trabajo. El empleo alcanzó en marzo la cifra de 352.656 ocupados, lo que supuso un leve progreso respecto a la cifra de finales de 2017 (0,3%), pero un importante incremento anual con 15.605 empleos registrados más que un año antes (4,6%). Un ascenso en el que han participado todos los sectores económicos que han visto crecer sus cifras en un 4,5% en el caso de la agricultura, en un 4,2% en la industria, en un 13,7% en la construcción y en un 4,1% en los servicios. En valores absolutos el mayor incremento ha sido en los servicios con 12.030 empleos más que un año antes, el cual también se ha repartido entre todas las subáreas de actividad que conforman este gran sector destacando, con crecimientos anuales superiores a los mil empleos en el último año, el comercio (+1.628 empleos), la hostelería (+2.595empleos), la administración pública (+1.116 empleos) y las actividades sanitarias y los servicios sociales (+1.885 empleos).

Por otro lado, el número de parados registrados retrocede tanto en su promedio trimestral (-2,3%), como en el promedio anual del trimestre (-6,1%). En el mes de marzo la cifra total de parados inscritos en las oficinas de empleo ascendía en la isla a 91.396personas, 6.545 parados menos que en marzo de 2017. Todos los sectores de actividad han visto reducir su cifra de parados, destacando en valores absolutos los retrocesos en la construcción con 1.922 parados menos que en marzo de 2017 y el sector servicios con 3.672 parados menos de los que 967 pertenecen al comercio, 492 a la hostelería, 113 a los transportes y 2.100 del resto de servicios. A pesar de este buen comportamiento la gran mayoría de parados lo sigue registrando el sector servicios con un 82% del total, seguido a gran distancia por los desempleados de la construcción (12%), la industria (4%) y la agricultura (2%).

Los afiliados a la seguridad social crecen tanto en el trimestre como en relación con las cifras de hace un año con 1.147 y 16.638 afiliados más en ambos periodos hasta situar la cifra total a finales de marzo en las 337.315 afiliaciones a la seguridad social en la isla. Por regímenes de afiliación destacar que las afiliaciones al régimen general se mantuvieron estables durante los tres primeros meses del año computando tan solo un leve retroceso de 93 afiliados, mientras que en su comparativa anual continuaron creciendo con fuerza a una tasa del 5,3% que supuso 14.410 afiliados más que a finales del primer trimestre de 2017 hasta situar la cifra total en las 271.630 afiliaciones al régimen general. Por su parte, el empleo autónomo aumentó tanto en el trimestre (2%), como respecto a las cifras de hace un año (3,7%), hasta situar la cifra total en los 52.124 trabajadores autónomos en la isla, 1.879 más que los existentes un año antes.

