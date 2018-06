Santa Cruz de Tenerife/ La Junta de Gobierno aprueba la concesión de cinco lotes, correspondientes a otras tantas empresas que han aportado toda la documentación exigida. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó hoy la concesión administrativa para la explotación de cinco nuevos quioscos y áreas de hamacas de la playa de Las Teresitas, con lo que los adjudicatarios podrán iniciar los trabajos para su instalación desde la preceptiva firma de los contratos.



Las cinco empresas seleccionadas son Explotaciones Isla de Mar, Strasse Park Tenerife SL, Promoción y Producción de Ferias S.L., Vicenzo Restauraciones S.L. y Eloycaracol S.L.

El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, aseguró hoy que el acuerdo adoptado hoy por el Consistorio "permitirá dotar a la playa de Las Teresitas de unos servicios de temporada dignos y preparados para atender a los miles de usuarios de este importante enclave del municipio".

El concejal explicó que el objetivo del Ayuntamiento, en sintonía con los pliegos aprobados a finales de enero, es adjudicar ocho lotes, pero que por diferentes motivos achacables a los licitadores no ha sido posible hoy formalizar la concesión de todos.

Las empresas que han resultado concesionarias de los servicios son las que cumplen a día de hoy los requisitos administrativos establecidos en los pliegos, mientras que otras tres ofertas –hasta completar las ocho previstas- no han presentado la documentación necesaria para hacerse con la concesión.

Una de las empresas concurrentes no ha completado alguno de los trámites de acreditación, con lo que cuenta con un plazo de subsanación de cinco días a partir de la notificación oficial.

Otras dos empresas no han presentado ni la documentación ni el aval económico fijado en los pliegos, con lo que se entiende su renuncia al proceso. En consecuencia estos dos lotes se adjudicarían a las siguientes dos empresas con mejor puntuación en la fase de valoración y que no tuvieran ya la concesión de otro quiosco.

Díaz Estébanez recordó el procedimiento seguido por el Consistorio para la explotación de los quioscos y servicios de hamacas y sombrillas, que incluyó los trámites ante el Servicio Provincial de Costas de Tenerife para solicitar la ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre y la redacción de los pliegos. Un proceso que ha culminado hoy con la aprobación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación.

Superficie y características

De acuerdo con los pliegos, la superficie de cada quiosco será de 20 metros cuadrados, mientras que la de la terraza será de 50 metros cuadrados. La superficie de los aseos ecológicos será de 7,32 metros cuadrados.

El área máxima de cada paño de hamacas en temporada alta se sitúa en los 960 metros cuadrados, para dar cabida a 120 hamacas y 60 sombrillas.

El canon mínimo establecido viene determinado en la Autorización administrativa otorgada por la Demarcación de Costas para los cuatro años de vigencia de la autorización y se cuantifica en 42.654,82 euros para las cuatro anualidades de vigencia de la concesión, a razón de 10.663,70 euros por año. No obstante, el canon ofertado por las adjudicatarias ha sido mayor y oscila, según los casos, entre los 71.800 y los 104.000 euros.

Los quioscos estarán formados por una estructura fija de una planta que no excederá los 70 metros cuadrados, de los cuales 20 de ellos estarán destinados a la instalación cerrada y 50 a la terraza donde se colocarán mesas y sillas.

Estarán destinados a expender bebidas, fruta, helados y productos empaquetados, limitando las comidas a las elaboradas con plancha, pudiéndose instalar también cafetera y horno microondas.

El suelo de la terraza deberá ser de tarima de madera fácilmente desmontable con pavimento regular para su fácil limpieza y transitabilidad.

Con el fin de dar sombra y resguardo del viento a la zona de terraza se instalará una pérgola plana de estructura desmontable de 6 x 5 metros. Los pilares se deben anclar a la tarima de forma superficial mediante soportes metálicos, sin necesidad de realizar cimentación en la arena. Los colores deberán ser blanco y azul.

Por lo que respecta al sector de las hamacas, su número variará en función de la temporada alta (de junio a septiembre) o baja (de octubre a mayo).

El modelo de hamaca deberá tener unas condiciones mínimas de seguridad, comodidad, diseño y aspecto, contando con brazos, estructura tubular en polipropileno tratado anti UV, color blanco, interior en tejido sintético transpirable (tejido recambiable) de color azul. Será apilable con respaldo reclinable en 4 posiciones.

Las sombrillas serán portátiles con armazón de acero inoxidable pulido, con altura mínima de 2,40 metros, compuesta por 10 varillas de fibra de vidrio de posición fija, de color azul.

