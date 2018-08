Además se dice que la actuación a realizar "se adaptará a las condiciones que presente la zona en el momento [en que se realice] y deberán ser revisada durante la temporada de baño..." Y así se hará, si fuera necesario.Posteriormente, con fecha 26 de junio, dadas las dificultades que se encontraron para poder realizar el trabajo a mano, se cursó una segunda petición a Costas, en la que se explicaba que: "como consecuencia del actual estado de la zona de baño, que presenta gran cantidad de callaos de grandes dimensiones [...] que implica problemas de seguridad, se ha valorado la necesidad de proceder a una mejora controlada con la reubicación de algunos de estos elementos como sustento en determinadas zonas, [...] Para ello será necesario la utilización de maquinaria (pala de cadenas),[...] que permita mover el material de cierto tamaño que no puede hacerse manualmente".Y esto fue exactamente lo que se realizó, actuaciones llevadas a cabo utilizando solamente material existente en la playa, callaos -sin cemento, aditamento ni ningún otro elemento fijo externo- para, fundamentalmente, mejorar las condiciones de seguridad de la playa y de accesibilidad a la orilla, lo que, por otro lado, ha conllevado una mejora de las condiciones generales, y un mayor espacio de uso para los bañistas.El alcalde de Icod de los Vinos, José Ramón León, explica que "en el pasado siempre se han quitado las piedras de la Playa en San Marcos, como trabajo de preparación para el verano, y esta vez, al margen de la propia iniciativa, no podíamos quedarnos insensibles a las demandas, dado el estado en que se encontraba la playa; teníamos que llevar a cabo actuaciones de mejora efectiva que se pedían a gritos, que por cierto no se realizan desde hace años, sino de manera casi cosmética, hasta la llegada del nuevo gobierno al Ayuntamiento; algunas voces apocalípticas auguraban que la retirada de las piedras iba a producir una pérdida irremisible de arena, pero, si se tuviera alguna memoria histórica y no otras motivaciones, se sabría que siempre se han quitado los callaos de la playa, y nunca se ha ido la arena"."Las razones de la pérdida actual son otras, relacionadas con el cambio de la dinámica litoral en la bahía. Los callaos, si lo hacen, poca es la arena que retienen. Si eso fuera así, reduciendo la cuestión al absurdo, hubiéramos tenido la solución en nuestras manos desde hace años: llenando la playa de piedras, no se hubiera perdido un grano. Se ha demostrado, por el contrario, que la medida ha sido muy acertada y efectiva, pues además de la mejora general experimentada por la playa, dentro de las carencias y dificultades de la misma, no se ha producido ninguna pérdida de arena, sino todo lo contrario; se observa una mayor acumulación en la playa, y lo que procedería ahora es la limpieza de las piedras sueltas que han quedado", relata el mandatario local.El alcalde León subraya que "es evidente que lo que hemos hecho es una medida transitoria para el verano, y que cuando venga el primer temporal, de nuevo tendremos las piedras en la playa, y que los callaos pequeños están siendo movidos y acumulados por el oleaje en una zona u otra".Insiste en señalar que "no puede negarse ahora que la playa es más segura, practicable y relativamente más cómoda; lo va a ser durante todo el verano, y los usuarios nos lo agradecen. Hubiera sido absurdo meter la pala para arreglar los taludes de la parte alta, y dejar la zona de baño como estaba."

Además, "qué objeto tenía mantener las piedras y la playa en el mal estado en que estaba, aunque se perdiera algo de arena -cosa que estábamos seguro no se iba a producir -en vez de tener una playa medianamente decente este verano, si dentro de 2 o 3 meses, según la Viceconsejeria de Turismo, pueden empezar las obras de recuperación."

Por último, apunta el Alcalde "lo que se debe hacer ya es iniciar en cuanto antes las obras de recuperación y aportar arena a la playa; hemos conseguido tres millones de euros para ello, que están esperando, así que la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias debe cumplir sus compromisos y terminar de una vez un proyecto viable y consensuado, que dice está redactando pero del que no tenemos conocimiento –y que por cierto debe ser aceptado por el Ayuntamiento de Icod, y aprobado obligatoriamente por Costas.

En otro orden de cosas, se está procediendo a una campaña de control de las bandas de palomas que invaden la playa, con una empresa especializada y autorizada.