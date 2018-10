La capital cierra la temporada de "Ven a Santa Cruz" con una programación de 3 días, que tendrá lugar entre el viernes 2 y el domingo 4 de noviembre, y que incluye una treintena de actividades en una docena de espacios.

La iniciativa fue presentada este martes por el noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello; la concejal de Consumo, Yolanda Moliné; la responsable de Comunicación de INCABE, Laura Do Campo; el responsable de la empresa Mojitos Cocktail Club, José María de la Cova; y la gerente de la asociación comercial Zona Centro, Ruth Dorta.

Cabello explicó que "cerramos la temporada de 'Ven a Santa Cruz' con el pistoletazo de salida de la campaña de Navidad, con una amplia programación de 3 días en los que pequeños y mayores podrán disfrutar de innumerables actividades gratuitas, y en el que habrá alicientes como conciertos de La Guardia y La Frontera, o un gran espacio gastronómico".

El edil apuntó que "el 20,7% de las personas trabajadoras en Santa Cruz, se dedican al comercio y el 25,7% del total de autónomos, se concentran en el sector comercial, por lo que este tipo de iniciativas fomentan el consumo en la ciudad, en uno de los sectores más importantes del municipio".

Moliné, por su parte, indicó que "será un 'Ven a Santa Cruz' muy animado y desde la OMIC ofreceremos información a vecinos y visitantes acerca de nuestro trabajo, dada la llegada de unas fechas como las navideñas, donde se realizan multitud de compras, incidiremos en el consumo responsable".

El responsable de la empresa Mojitos Cocktail Club, José María de la Cova, comentó que "entre viernes y domingo, la plaza del Príncipe acogerá el Festival Cook & Music Fest Heineken, en el que además de actuaciones musicales, entre las que destacan los conciertos de La Guardia y La Frontera, se ubicará una amplia oferta gastronómica a través de un recorrido por diferentes países con tradición en street food de calidad".

Por su parte, la responsable de Comunicación de INCABE, Laura Do Campo, recalcó "la importancia de la dinamización en la ciudad" e invitó a "vecinos y visitantes a acudir a esta cita de tres días, donde la música, la gastronomía, las actividades infantiles y para adultos, serán protagonistas, y además todo, de manera gratuita", mientras que la gerente de la asociación comercial Zona Centro, Ruth Dorta, recalcó que "esta novena edición de 'Ven a Santa Cruz' será el arranque de la campaña de Navidad y qué mejor que con una programación de tres días, con actividades para todos los públicos".

Programación muy variada

Entre la programación diseñada se encuentra el citado Festival Cook & Music Fest Heineken, en la plaza del Príncipe y la calle Valentín Sanz; actividades infantiles y talleres, en la plaza de La Candelaria; Mercadillo Art Craft Market y juegos municipales, en la alameda del Duque de Santa Elena; concentración de Walking Dead, en la plaza de España y la explanada de la avenida Francisco La Roche; stands informativos en la plaza del Chicharro y Valentín Sanz; o taller de realidad virtual de Adidas, en Pérez Galdós. A todo ello se suman los títeres en el parque García Sanabria, castillos hinchables en la calle La Noria, actividades itinerantes, la apertura de la Casa del Carnaval y actividades en TEA Tenerife, y diversas rutas guiadas por la ciudad protagonizarán esta edición de 'Ven a Santa Cruz'.

De esta manera, la plaza del Príncipe y la calle Valentín Sanz acogerá el Festival Cook & Music Fest el viernes 2, de 16:00 a 00:00 horas, el sábado 3 de 11:00 a 00:00 horas y el domingo 4 de noviembre, de 11:00 a 21:00 horas, y en el que además de actuaciones musicales, se ubicará una amplia oferta gastronómica a través de un recorrido por diferentes países con tradición en Street food de calidad.

En este sentido, el viernes, en este espacio actuarán, de 15:00 a 00:00 horas, DJ Ricky Martínez los grupos Los Lola, La Guardia y La Alacena ; el sábado, de 11:00 a 00:00 horas, Dj Renzzo el Selector y los grupos A Contratiempo, Escuela de Calor, La Frontera y Ni Pelo de Tonto; mientras que el domingo, de 11:00 a 21:00 horas, tendrán lugar las actuaciones de Dj Renzzo el Selector y los conciertos de Funky Town, Jeita, Picaretas reggae y Salvapantallas.

Para el sábado, la programación del 'Ven a Santa Cruz' incluye el Mercadillo Art Craft Market en la alameda del Duque Santa Elena, que podrá visitarse el sábado y el domingo de 11:00 a 21:00 horas. Además, en este enclave se celebrarán diversas competiciones de los juegos municipales el domingo, de 10:00 a 14:00 horas, así como una exhibición de yoga, de 11:00 a 11:45 horas.

También el sábado, en la plaza de España y la explanada de la avenida Francisco La Roche, tendrá lugar, de 19:00 a 21:00 horas, una concentración de personajes de Tenerife Zombie Walk, mientras que en la calle La Noria se instalarán castillos hinchables, de 14:00 a 18:00 horas, y que podrán visitarse el domingo en el mismo horario.

Igualmente, el sábado y el domingo, en la plaza del Chicharro y Valentín Sanz, se instalará una muestra de vehículos de Hyundai, de 11:00 a 19:00 horas. En este mismo emplazamiento y durante el mismo tramo horario, el domingo se ubicarán stands informativos de la OMIC, Sanitas, y la Asociación Cohousing.

Por su parte, el domingo, en la plaza de La Candelaria se realizarán actividades infantiles y talleres en la zona infantil de Cajasiete, de 11:00 a 19:00 horas, además de los talleres de Amate y Alabente y un taller de simulador de vuelco de vehículo, cortesía de Fundación CEPSA y Canarias Conduce Segura, de 11:00 a 19:00 horas. Asimismo, en este enclave, tendrá lugar de 12:30 a 13:30 horas el Festival Yu Funk Dance School.

Otra de las actividades destacadas de la jornada del domingo tendrá lugar en el parque García Sanabria, frente al reloj de flores, donde se celebrará el espectáculo de títeres a cargo de Garabatos-K, de 12:00 a 13:00 horas, mientras que varios grupos de baile y Danzarines Canarios realizarán batucadas por las principales vías de la ciudad, a partir de las 11:30 horas.

La Sociedad de Desarrollo ha programado dos recorridos de una hora de duración en español e inglés. Se trata de la Ruta Histórica y la Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizarlas deberán formalizar su reserva a través de email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o a través del teléfono 922 28 95 36. El coste de esta actividad es de 2 euros para residentes, ONG y centros educativos. Los no residentes en Tenerife deberán desembolsar 5 euros. Asimismo, la Casa del Carnaval abrirá sus puertas de 10:00 a 18:30 horas y ofrecerá rutas guiadas por las diferentes zonas del inmueble de manera gratuita.

Aparcamientos y movilidad

El parking de Ramón y Cajal ofrecerá este domingo una tarifa máxima de 6 euros/día, el parking del Mencey tendrá un precio de 0,60 euros por hora, mientras que el circuito turístico de City View ofrecerá un recorrido por los lugares de interés turístico y comercial con el precio especial para residentes canarios de 1 euro.

Metropolitano de Tenerife ampliará su frecuencia a 12 minutos, entre las 11:00 y las 18:00 horas, y TITSA ofrecerá 4 horas gratis en el parking del Intercambiador con el uso combinado (guagua/tranvía). La tarifa a aplicar transcurrido ese tiempo será la de fin de semana, con un importe de 0,75 euros por hora de estacionamiento.

Toda la programación de 'Ven Santa Cruz' podrá consultarse en la dirección de Internet http://bit.ly/vensantacruz, así como a través de los perfiles de la Sociedad de Desarrollo en las redes sociales Facebook y Twitter.

La edición de noviembre de 'Ven Santa Cruz' está organizada por el Ayuntamiento, a través de la Sociedad de Desarrollo, y cuenta con el patrocinio de Heineken, Sanitas, Fundación CEPSA, Cajasiete, Hyundai, Audi y Adidas, y la colaboración de McDonald's, OMIC, asociación comercial Zona Centro, Títeres Garabatos-K, Mercadillos del Atlántico, Juegos Municipales, Asociación Cohousing, Amate, Alabente, Gobierno de Canarias, el Servicio Canario de Empleo y Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Fondo Social Europeo, PRODAE, TITSA, Metrotenerife, City Expert, TEA-Tenerife Espacio de las Artes, parkings del Mencey, Ramón y Cajal e Intercambiador de Transportes, Santa Cruz de Tenerife City View, el colectivo de empresarios de La Noria, la Terraza Bar Parque y los comercios y restaurantes de Santa Cruz.