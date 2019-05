Además de la recepción de la urbanización, este acuerdo permitirá al Ayuntamiento hacerse, con el suelo que le corresponde en virtud de las cesiones obligatorias, lo que, a su vez, redundará también en los vecinos, que podrán disponer, finalmente, de espacios, dotaciones y servicios públicos en condiciones.Todo ello fue comunicado a los vecinos de Cho-Parque La Reina en un encuentro organizado por ellos y que se celebró en la tarde-noche del jueves en las inmediaciones del Centro Cultural de Parque La Reina, a la que acudieron miembros de la corporación con su concejal de Urbanismo, Luis García, al frente, así como la concejala del área de Servicios Públicos, Yurena García.

José Julián Mena: "Soluciones serias y con garantías jurídicas"

Tanto Luis García como el alcalde de Arona, José Julián Mena, celebraron la culminación de este proceso que "ha sido largo, que llega después de muchos años de abandono y dejadez y que va a permitir prestar a los vecinos de Cho-Parque La Reina servicios que les corresponden como ciudadanos de este municipio".

"En estos cuatro años nos comprometimos a ir resolviendo el caos urbanístico que nos encontramos al llegar y a buscar soluciones realistas a los problemas de los vecinos y hemos ido cumpliendo, tanto con Cho-Parque La Reina como los afectados por la Unidad de Actuación de Valle San Lorenzo o Ten-Bel, cuya hoja de ruta está marcada y en la que estamos trabajando. Las decisiones mal tomadas en su momento, e incluso totalmente irregulares, fueron muy rápidas, pero revertirlas y darles una solución con seriedad y garantías jurídicas es mucho más complejo, pero ahí está realidad", coincidieron tanto el alcalde como el edil.

Por su parte, Luis García ha manifestado que "el trabajo de meses comienza a dar sus frutos materializándose en los acuerdos entre la parte privada y el Ayuntamiento, la cual ha dado su visto bueno a la corporación municipal para plantear la hoja de ruta que más convenga al Ayuntamiento y a los vecinos y vecinas. Es necesario invertir tiempo para buscar la mejor solución técnica y legal a todos los problemas", ha agregado.

"Sabemos –ha explicado- de los graves problemas y dificultades que padecen los ciudadanos en este plan parcial, pero desde hace mucho dedicamos horas a la búsqueda de la solución idónea para Cho-Parque La Reina, que no es la misma para otros ámbitos municipales. El objetivo del Área de Urbanismo es poder solventar los problemas urbanísticos que vienen sufriendo los vecinos de Arona desde hace muchísimos años, aplicando el sentido común, el dialogo con todas las partes, la viabilidad técnica y la seguridad jurídica de todas las operaciones que eviten en el futuro nuevos caso de abandono".

"Existen ya conversaciones –ha adelantado- con otros propietarios para dar soluciones técnicas y jurídicas a otros ámbitos del municipio que presentan problemas de naturaleza urbanística similares, pero preferimos no avanzar acontecimientos hasta tenerlo todo bien atado legalmente para no vender humo ni engañar a nadie".