El Ayuntamiento de Santa Cruz incoa expediente para rescatar la concesión del parking de Tres de Mayo

Santa Cruz de Tenerife/ El concejal de Servicios Públicos del consistorio, José Ángel Martín, ha avanzado que se cederá la gestión temporalmente a El Corte Inglés mientras se realiza el pliego de condiciones administrativas para una nueva concesión.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha incoado expediente para rescatar la concesión del parking situado en la Avenida Tres de Mayo después de que los técnicos de la Concejalía de Servicios Públicos comprobasen que la empresa concesionaria había incumplido los pliegos al no haber explotado nunca directamente el aparcamiento.



De forma momentánea, y para no dejar al centro comercial sin aparcamientos, la ley de Patrimonio contempla la posibilidad de realizar una concesión temporal de la gestión a El Corte Inglés hasta que se saque un nuevo concurso. Esta decisión está amparada según esa misma ley, que prevé que se podrá realizar una adjudicación directa "cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés general (...)"

El aparcamiento cuenta con 572 plazas distribuidas en tres plantas situadas en los sótanos del edificio de El Corte Inglés y este rescate no implicará de forma alguna su cierre.

Ya durante el mandato pasado, la concejalía de Servicios Públicos llegó a abrir un expediente sancionador a la empresa concesionaria, Inversiones Parque, por el incumplimiento de los pliegos de la concesión, en 2016, que no llegó a culminarse porque caducaron los plazos para su ejecución.

Según ha avanzado Martín, y tal y como ha anunciado anteriormente la alcaldesa de la ciudad, Patricia Hernández, entre las prioridades del Ayuntamiento se encuentra hacer más asequibles las tarifas de este parking y de otros de la ciudad. De hecho, en los nuevos pliegos que se redacten para el concurso del parking de Tres de Mayo se abordará una rebaja del precio.