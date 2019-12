La reurbanización de Cho-Parque La Reina permitirá inicialmente dar uso a la depuradora y recuperar La Perla

El Ayuntamiento de Arona, a través del área de Urbanismo, ha llegado a un principio de acuerdo con los propietarios mayoritarios del suelo no edificado de Cho-Parque La Reina, por el cual estos iniciarán los trabajos en esa zona, recuperando parte de una urbanización que data los años setenta y que se encuentra deteriorada tras no haber sido culminada en cuatro décadas.

El principio de acuerdo es continuación del que se alcanzó a mediados de este año por el que los propietarios del suelo no edificado se comprometían a poner en marcha el proceso de recuperación de la urbanización de Cho-Parque La Reina.

José Julián Mena: "Una buena noticia para Cho y para zonas en similar situación"

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha explicado que "tenemos que seguir avanzando para que, pronto, comiencen a verse las obras de recuperación de la urbanización y del saneamiento en Cho-Parque La Reina, que ha sufrido, como otros ámbitos del municipio, de muchos años de abandono. Los avances en esta zona es una buena noticia para otros que se encuentran en una situación similar de bloqueo con la urbanización sin terminar y sin recepcionar".

Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona, Luis García, ha subrayado que "el trabajo de meses comienza a dar sus frutos, materializándose en los acuerdos entre la parte privada y el Ayuntamiento, la cual ha dado su visto bueno a la corporación municipal para plantear la hoja de ruta que más convenga al Ayuntamiento y a los vecinos y vecinas. Es necesario invertir tiempo para buscar la mejor solución técnica y legal a todos los problemas", ha agregado.

Luis García: "Diálogo y seguridad jurídica"

"Sabemos –ha explicado- de los graves problemas y dificultades que padecen los ciudadanos en este plan parcial, pero desde hace mucho dedicamos horas a la búsqueda de la solución idónea para Cho-Parque La Reina, que no es la misma para otros ámbitos municipales. El objetivo del Área de Urbanismo es poder solventar los problemas urbanísticos que vienen sufriendo los vecinos de Arona desde hace muchísimos años, aplicando el sentido común, el diálogo con todas las partes, la viabilidad técnica y la seguridad jurídica de todas las operaciones que eviten en el futuro nuevos caso de abandono".

"Existen ya conversaciones –ha adelantado- con otros propietarios para dar soluciones técnicas y jurídicas a otros ámbitos del municipio que presentan problemas de naturaleza urbanística similar, pero preferimos no avanzar acontecimientos hasta tenerlo todo bien atado legalmente para no vender humo ni engañar a nadie. En breve se comenzará a realizar un estudio o diagnóstico de todo el ámbito para saber en qué situación y estado se encuentra actualmente para cuantificar el presupuesto para la reposición o sustitución de todo lo necesario. Es prioritario para el Ayuntamiento –ha agregado- iniciar los futuros trabajos en el polígono donde se encuentra tanto la estación depuradora, el futuro IES como la urbanización La Perla."

"Esta línea de trabajo es la que seguimos en otros ámbitos con problemas históricos como son TenBel, donde ya hemos concretado una posible solución, o la Unidad de Actuación de Valle San Lorenzo (UA1) donde ya el Ayuntamiento tiene el visto bueno del registro de la propiedad de Arona sobre la reparcelación de toda la zona y se ha informado favorablemente el proyecto de ingeniería con lo que únicamente queda formalizar mediante convenio el inicio de los trabajos de conclusión de la urbanización de la zona detrás de la Plaza de la iglesia", ha añadido el concejal.

"Pretendemos durante estos 4 años, junto con la aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación, poder ir solucionando la problemática urbanística de nuestro municipio –ha explicado-, el cual hoy ya está dando síntomas de franca mejoría, lo que supondrá mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, ampliando las opciones de futuro para las próximas generaciones a la vez que convertirnos Arona en un municipio inclusivo, altamente resiliente y competitivo".