El Ayuntamiento de Santa Cruz liquida con casi un millón de euros en facturas no abonadas a Endesa desde el año 2017

Santa Cruz de Tenerife/ El Consistorio de la capital dio cuenta a la Junta de Gobierno de los decretos aprobados para pagar los recibos pendientes del consumo de energía y evitar posibles reclamaciones judiciales.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha realizado hoy en su Junta de Gobierno la dación de cuenta de los decretos aprobados el 30 de diciembre de 2019 para pagar casi un millón de euros que se adeudaba a Endesa desde la anterior legislatura en concepto de facturas sin abonar y relativas al suministro eléctrico aportado al Consistorio por la compañía.



Los atrasos se remontan al año 2017 y continuaron acumulándose en 2018 y 2019. El montante total adeudado a la empresa desde la anterior legislatura es de 774.219,37 euros.

Tal y como recuerda el concejal de Servicios Públicos y Bienestar Comunitario, José Ángel Martín, uno de los compromisos del actual equipo de gobierno cuando entró en el Consistorio era "agilizar los pagos de las facturas pendientes a la mayor brevedad y dejar de deber dinero a Endesa". Precisamente, uno de los principales efectos de esta acción es que "el Ayuntamiento de Santa Cruz podrá evitar posibles reclamaciones judiciales por parte de la compañía eléctrica".

Las facturas no abonadas se corresponden con el suministro de energía a los edificios públicos, alumbrado público, semáforos y colegios. Como consecuencia de estos impagos, se produjeron algunos cortes de luz en varias instalaciones municipales el pasado año y el Ayuntamiento de Santa Cruz se fijó como prioritario resolver esta situación y normalizar el servicio.

De hecho, desde enero de 2020 el Consistorio dispone de un contrato de suministro eléctrico después de tres años pagando sucesivas sanciones por no contar con ninguno vigente. A raíz de esta regularización, los ciudadanos y ciudadanas de Santa Cruz se están ya evitando el recargo del 20% que anteriormente se aplicaba en su factura de la luz y que se traducía en un desembolso para las arcas públicas de alrededor de 700.000 euros anuales que "ahora podrán dedicarse a mejorar la vida de la población de este municipio", recordó Martín.

El pago del dinero reclamado se ha resuelto en cinco expedientes, con cantidades que oscilan entre los 20.216,16 euros y los 399.994,45 euros de la factura por menos y más importe, respectivamente. La deuda con Endesa abarcaba tanto el suministro de más de 10 kw (que alimenta a las instalaciones que requieren de una mayor potencia, por ejemplo, las deportivas), como el de menos de 10 kw (que proporciona energía a los recintos más pequeños).

De esta forma, como apunta el concejal, el Ayuntamiento de Santa Cruz está consiguiendo "revertir situaciones complicadas" a través de "una gestión limpia y transparente" que redunda en el beneficio de los vecinos y vecinas del municipio, quienes, apostilló Martín, "no se merecen una Corporación que no abone sus recibos, ni servicios sin contrato, ni sanciones por falta de diligencia o responsabilidad por parte de sus gobernantes".