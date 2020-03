El Ayuntamiento de La Orotava retira 3´6 millones de euros del BBVA ante el abuso de cobrar una tasa del 0´5%

Tal y como advirtió, hace unas semanas, el alcalde de La Orotava y vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) Francisco Linares, el Ayuntamiento villero "ha retirado en estos días el dinero que la institución local tenía en el BBVA". En concreto se han quitado los tres millones seiscientos mil euros que había en esta entidad bancaria, tras iniciar el proceso de cobrar una tasa del 0´5%, que supera los 1.000 euros mensuales solo con este banco. "Algo incomprensible—subraya—ya que, como se ha dicho en varias ocasiones, es un dinero de remanente y superávit de las administraciones, dinero del vecino, que obligan a tener en el banco y que no se puede destinar a las numerosas necesidades que tiene cada municipio". Y también, desde la Concejalía de Hacienda, ya se ha dado la orden de retirar 1´7 millones de euros depositados en Bankia.

El primer representante del Consistorio orotavense lamenta que se tengan que adoptar este tipo de acciones, "pero esta medida desproporcionada afecta a todos los ciudadanos y a todas las localidades que, a pesar de estar saneadas, no les dejan manejar los recursos para destinarlos a proyectos e inversiones de interés local, aplicar convenios que favorezcan la formación y el empleo o simplemente reinvertir en la propia ciudadanía y en el desarrollo del municipio, y máxime teniendo en cuenta la situación actual".

Aunque son decisiones complicadas de tomar, "creo que los alcaldes no estamos aquí para quedar bien con las entidades bancarias y sus responsables, sino que por encima de todo estamos para velar por el bienestar de los vecinos en general y querer lo mejor para el municipio". Por tal motivo, los bancos que sigan aplicándonos esta comisión con los fondos depositados, seguiremos ejecutando la orden de retirarlos. "Espero que el resto de bancos con dinero de esta institución local decida no aplicarnos esta injusta comisión", apostilló. Aplicarla es "inmoral, irresponsable y poco ético", recalca. "Cuando se tiene dinero en los bancos de forma voluntaria es lógico que se apliquen las comisiones correspondientes, pero es que en este caso ese dinero es de todos los contribuyentes y está ahí depositado por imperativo del Estado y no es nada justo encima aplicarle una tasa que puede suponer al año más de 15.000 euros solo en comisiones", lamentó. "No se permite usar el dinero y encima tenemos que pagarles las comisiones ¿hay alguien con sano juicio que pueda entender eso o verlo justo?, subrayó Linares.

En esta línea, el alcalde villero recuerda que los ayuntamientos canarios tienen así más de mil millones de euros depositados y paralizados en las cajas y bancas desde hace varios años. Por lo que cada ayuntamiento debe plantar cara, y desde la Fecam ya se ha instado al Gobierno de Canarias para que eleve la petición al Gobierno de España e interceda ante el Banco Central Europeo para derogar esta desproporcionada medida.

El Consistorio orotavense es un municipio saneado, sin deudas y sin plan de ajustes, por lo que se entiende que debería permitirse utilizar los dineros procedentes de superávit y remanente.