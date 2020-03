El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entrega más de 700 kits de protección a los taxistas del municipio

Santa Cruz de Tenerife/ El concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, explica que el Consistorio capitalino quiere garantizar la seguridad de los profesionales del volante y de los clientes y asegurar el funcionamiento de este servicio básico de movilidad. Además, adelanta que también habrá medidas de apoyo económico. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está haciendo entrega durante el día de hoy de más de 700 kits de autoprotección a los taxistas que trabajan el municipio con el objetivo de que puedan desarrollar su actividad con las mejores condiciones de seguridad e higiene.



Según explica el concejal responsable de Servicios Públicos y Bienestar Comunitario, José Ángel Martín, se trata de una iniciativa que tomó el propio Consistorio incluso antes de que los propios taxistas le hicieran llegar la demanda y que hoy se ha podido traducir en la entrega de estos equipos de autoprotección que han supuesto una inversión de cerca de 8.000 euros.

La entrega de estos equipamientos comenzó a las ocho de la mañana de hoy viernes en la sede del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en Ofra y en él estuvo presente la alcaldesa, Patricia Hernández, y el concejal del área.

Durante el reparto, el edil de Servicios Públicos quiso testar personalmente, y con cada de uno de los profesionales del volante, sus inquietudes y peticiones.

Cumpliendo las normas de seguridad se ha hecho una fila con una separación de un mínimo de metro y medio entre los taxistas que, en el momento de recibir el kit, deben firmar un recibí.

El kit está compuesto por guantes, un bayeta y un líquido desinfectante de gran potencia.

José Ángel Martin detalla que "con esta medida se busca garantizar que los taxis de la capital tinerfeña reúnan todas las condiciones higiénicas y evitar que pueda facilitar la transmisión de ningún tipo de enfermedad, y como no, proteger la salud y la higiene en su trabajo de los propios taxistas".

En este sentido, recordó que "el equipo de Gobierno está muy sensibilizado con el sector del taxi porque ya se está viendo que va a ser uno de los más castigados por esta crisis, puesto que en estos días no tienen prácticamente ninguna facturación".

El Consistorio aprovechó la oportunidad para recordarle a los taxistas la obligatoriedad de llevar un máximo de dos pasajero, siempre en los asientos de atrás y, que cuando sea uno, preferiblemente se siente en diagonal, además de llevar siempre las ventanillas abiertas.

Martín recuerda que no es la primera medida que toma el consistorio capitalino, apuntando a que esta misma semana "ya se procedió a la reducción del número de licencias circulando por la calle a diario, rebajándose de 460 a 350", y anuncia que ya están estudiando nuevas medidas de índole económica.

Hay que insistir en que esta medida y todas las demás que ha tomado o que está articulando en este momento el Ayuntamiento de Santa Cruz van destinadas a garantizar un servicio básico y esencial para la movilidad como es el del taxi, sobre todo para aquellas que más lo puedan necesitar porque no tienen otra alternativa, o que no tienen como llegar a las paradas de guaguas y tranvía y que tienen problemas para desplazarse a farmacias, supermercados o incluso los centros de salud y los hospitales. Para todas esas personas su única forma de transporte en estos días es el taxi.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)