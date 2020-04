El Ayuntamiento de Santa Cruz reorganiza los servicios públicos para adaptarlos al estado de alarma

Santa CRuz de Tenerife/ Limpieza y Aguas se mantienen, mientras que se reducen actividades como Parques y Jardines, Mantenimiento de Edificios Públicos o Alumbrado se reducen, a la vez que se paran las obras en el Parque La Granja y el Pabellón Ana Bautista y se pospone la siembra prevista para estas fechas. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reorganizado los servicios públicos municipales para adaptarlos al Real Decreto 463/2020 de declaración del estado de alarma. Aunque los principales servicios prestados desde el consistorio se mantienen, como la Limpieza o el Ciclo Integral del Agua, muchos reducen su actividad, llegando incluso a interrumpirse obras y posponerse determinadas actuaciones. El objetivo es dar cumplimiento a los reales decretos aprobados por el Estado y reducir al mínimo la movilidad de las personas durante el tiempo que queda de vigencia del estado de alarma.



El segundo teniente de alcaldesa y concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, explica que "el Ciclo Integral del Agua y la Limpieza Viaria son esenciales por lo que, lejos de bajar la intensidad, la reforzamos en ambos". De esta manera, el Ayuntamiento responderá a "cualquier servicio o necesidad que se plantee en estas materias puesto que se consideran básicas para mantener la higiene y salubridad".

Sin embargo, en actuaciones consideradas como no esenciales se ha preferido interrumpirlas o posponerlas. Tal es el caso de las obras del Parque La Granja, donde se estaba mejorando la red de recogida de pluviales, además de reasfaltar y repavimentar; y las del Pabellón Ana Bautista, donde se trabajaba de urgencia para que las lluvias no impidiesen el uso de la instalación. Además, se ha decidido posponer al menos 15 días la siembra prevista para estas fechas.

Otros servicios, por su parte, serán sometidos a una importante reducción. En Parques y Jardines disminuye la presencia de operarios en calle, aunque se mantendrán trabajos de cuidado de la masa vegetal. En ese sentido, Martín recuerda la importancia de que se sigan ejecutando "podas de seguridad, riego y tratamientos a árboles enfermos". Además, se continuará con la Limpieza de Papeleras reduciendo la intensidad puesto que, "como se ha reducido la presencia de gente en la calle, no es necesario que la labor que se venía realizando continúe al 100%".

En Mobiliario Urbano, Mantenimiento de Vías y Alumbrado Público los servicios se mantienen con la misma periodicidad de los fines de semana, trabajando para la conservación de cada uno de esos elementos. Respecto a colegios y dependencias municipales se reduce al mínimo el Mantenimiento y se centra la Limpieza en las sedes donde hay presencia física y, especialmente, ascensores.

El Transporte Público también ha visto reducidas sus frecuencias. En los taxis se ha establecido un nuevo turno de paradas que supone que en la calle solo habrá, como máximo, un 25% de las licencias. Las guaguas del servicio urbano han tenido una reducción del 50%, como consecuencia de que haya bajado su uso hasta en un 89%, de unos 40.000 a poco más de 4.000.

