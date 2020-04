El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife retrasa el cobro de los tributos hasta junio y duplica el tiempo para poder abonarlos

Santa Cruz de Tenerife/ La alcaldesa de la capital tinerfeña, Patricia Hernández, anunció hoy un paquete de medidas destinadas a flexibilizar y facilitar el pago de los tributos para adaptarse a las singularidades de cada vecino y vecina. La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha comparecido hoy lunes en rueda de prensa junto al concejal responsable de Hacienda, José Sabaté, para informar sobre la decisión del equipo de gobierno de articular un paquete de medidas destinadas a flexibilizar el pago de los tributos municipales "con el objetivo de que no sea una carga que impida la recuperación de aquellas personas que se han visto afectadas por la congelación de la actividad económica".



La regidora municipal anunció que, "de forma extraordinaria, los vecinos y vecinas tendrán cuatro meses, en vez de dos, para proceder al abono de sus tributos", además también informó del retraso del periodo de cobranza hasta mediado del mes de junio, en vez de a mediados de mayo, "para garantizar que se pueda hacer en condiciones de normalidad". Todo ello se traducirá en que vez de atender las obligaciones tributarias entre los meses de mayo y julio, como venía siendo costumbre, este año los chicharraros y chicharreras tendrán desde mediados de junio hasta mediados de octubre para hacerlo durante el periodo voluntario.

Patricia Hernández también se refirió a que si una persona solicita el aplazamiento o fraccionamiento del pago al principio del periodo de cobranza (en junio) podrá tener hasta 6 meses sin intereses para proceder al abono. Así aquellas personas que no tengan capacidad para afrontar el pago podrán solicitar un fraccionamiento o un aplazamiento ya que, según detalló, "se ha previsto que se pueda realizar hasta un plazo máximo de 30 meses, es decir, dos años y medio, dependiendo del importe total y del nivel de renta", con las ventaja adicional de que las personas que soliciten un aplazamiento o fraccionamiento del pago de los tributos municipales, estarán exentos de cualquier pago de intereses de demora si los liquidan antes del 31 de diciembre de 2020".

Tanto la alcaldesa como el concejal de Hacienda también recordaron que aquellas personas que aún no tengan domiciliados sus tributos, si los domicilian antes de mediados de mayo podrán beneficiarse de un descuento del 3%, e insistieron en la posibilidad de hacer todas estas gestiones tanto telemáticamente como a través del teléfono de información general del Ayuntamiento capitalino, el 010.

Patricia Hernandez recordó que Santa Cruz de Tenerife es la capital de provincia de toda España con la menor carga fiscal, "y a mucha distancia de otros municipios de nuestro entorno como es el caso de Las Palmas", y aclaró que "los tributos que se pasan al cobro ahora fueron devengados en enero".

Asimismo quiso aprovechar el encuentro con la prensa para mandar un mensaje de fortaleza a la población de la capital tinerfeña, asegurando que "Santa Cruz está está demostrando fuerza, solidez, disciplina". "Me siento muy orgullosa de ser la alcaldesa de los chicharreros y chicharreras siempre, pero más en estas circunstancias", manifestó Patricia Hernández.

Para finalizar la alcaldesa se refirió a que "estamos ante unos hechos extraordinarios que golpean la economía familiar, pero también la de las administraciones públicas, también a este Ayuntamiento y, sin embargo, nos estamos poniendo del lado de los que nos necesitan porque, como dice la campaña de la Sociedad de Desarrollo "Juntos somos invencibles", y estamos trabajando para que la recuperación sea V, con subvenciones directas a pymes y autónomos y con medidas como estas de carácter tributario".

