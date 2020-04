El Ayuntamiento de Santa Cruz pregunta al sector del taxi si se lleva a cabo una nueva reducción de las licencias en calle

Santa Cruz de Tenerife/ La consulta se realiza a través de las asociaciones presentes en la Mesa del Taxi para analizar la posibilidad de dejar en un 33% el número de licencias que funcionan cada día, compaginando la necesidad del servicio de transporte público con las exigencias del estado de alarma. El Área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está preguntando al sector del taxi sobre la posibilidad de llevar a cabo una nueva reducción de las licencias que funcionan cada día en la calle. Esta consulta, realizada a través de las asociaciones presentes en la Mesa del Taxi, busca conocer la opinión de profesionales y titulares de licencias sobre un ajuste que ayude a compaginar la necesidad del servicio de transporte público con las exigencias el estado de alarma. De confirmarse la propuesta municipal, a diario circularía un 33% de los taxis. Así, cada taxista trabajaría un día y libraría los dos siguientes.



El segundo teniente de alcaldesa y concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, José Ángel Martín, explica que "la voluntad del Grupo de Gobierno es consensuar este tipo de medidas, contando con el sector a la hora de implantar medidas". "Aunque la consulta es informal, no queremos obviar lo que piensan profesionales y titulares de licencias", añade Martín.

El edil resalta el "clima de entendimiento y la voluntad de acuerdo que siempre hemos encontrado en la representación del sector". Por ese motivo, "no queremos dejar de contar con quienes están en la calle prestando este servicio, sino tomar la mejor medida que contribuya a cumplir tanto con la necesidad de transporte público con los requerimientos de la actual situación sanitaria".

El sector del transporte público en Santa Cruz de Tenerife ha visto reducidas sus frecuencias a diferentes porcentajes desde la declaración del estado de alarma. En un primer momento, para los taxis se estableció un turno de paradas que suponía que en la calle solo funcionaba en cada momento, como máximo, un 50% de las licencias. Esta cantidad bajó durante la semana previa a Semana Santa hasta el 25%, debido al aumento de limitaciones para la movilidad impuestas desde el Gobierno de España. Finalmente, tras la vuelta de la actividad laboral este lunes, se regresó a la situación previa de un 50% funcionando.

José Ángel Martín recuerda que Servicios Públicos ha puesto en marcha una línea de apoyo para el sector del taxi dotada de un millón de euros. "Con esta ayuda, los taxistas en activos recibirán una subvención por valor de 1.200 euros, repartidos en 2 mensualidades", comenta. Así, los titulares de licencias de autotaxi podrán acogerse a subvenciones para las que los únicos requisitos exigidos son que la licencia esté en activo y acreditar la caída de la facturación en un 75%.

El concejal destaca que este servicio público es esencial en la movilidad de la ciudadanía y que "los taxistas son conscientes de que tienen que aguantar los costes y mantenerse en la calle, pero ello no les puede suponer una carga insoportable que les obligue a cesar en su actividad". Desde la presentación de las ayudas, las asociaciones de taxistas disponen del documento con las bases de la subvención, estando invitados a presentar aportaciones que entiendan que pudiera enriquecer la convocatoria de ayudas destinadas a su sector.