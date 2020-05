El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comienza a tramitar las ayudas a taxistas, autónomos y pymes por valor de 4 millones de euros

Así, el Consistorio chicharrero empezará a tramitar a partir de mañana las ayudas económicas directas "Santa Cruz Adelante", dotadas con una partida de 3 millones de euros y destinadas a autónomos y microempresas afectados por la crisis del coronavirus Covid-19, para que puedan afrontar cualquier gasto corriente relacionado con su actividad ante la merma de ingresos.La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, destacaba ante los medios de comunicación, en una comparecencia junto a la concejala de Promoción Económica, Matilde Zambudio, y el concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, que las personas interesadas tienen "un plazo de 20 días" para formalizar su solicitud de subvención al Ayuntamiento de Santa Cruz, que recordó "es el primer ayuntamiento de Canarias que pone en marcha estas ayudas".Como indicó la alcaldesa, "estas subvenciones a pymes y autónomos serán de 1.500 ó 2.000 euros de cuantía, en función de su reducción de ingresos", y con ellas los beneficiarios podrán pagar todos los gastos corrientes que tienen relacionados con su actividad, como agua, luz, materiales, alquileres e incluso impuestos, según las necesidades concretas de cada caso.La información de estas ayudas se recoge en la página web municipal www.santacruzgestionacovid.com y tal y como resaltó la primera edila, se trata de "una convocatoria de envergadura para ayudar a que el Día Después se puedan subir las persianas y no haya gente que tenga que cerrar por no recibir el apoyo de su Ayuntamiento".RESCATE ECONÓMICOLa concejala de Promoción Económica, Matilde Zambudio, señaló que "podrán acogerse a las ayudas "Santa Cruz Adelante", micropymes y autónomos radicados en el municipio con menos de 10 trabajadores y menos de 30.000 euros de rendimiento neto en 2019, y que se hayan visto afectados por el cierre de establecimientos o reducida su facturación en al menos un 75%".Zambudio añadió que las pymes y autónomos que perciban estas ayudas "se comprometerán a sostener la actividad empresarial durante al menos 6 meses desde su concesión" y animó a los autónomos y empresarios a que las soliciten y hagan uso de ellas, recordando que "el Ayuntamiento de Santa Cruz está no sólo de su lado, sino a su lado".Estas subvenciones se enmarcan en el primer paquete de ayudas económicas de emergencia destinado a las pymes de la ciudad, para que dispongan de liquidez las empresas se han visto obligadas a cerrar o afectadas por una caída de la facturación. La concejala recordó "que Santa Cruz de Tenerife es uno de los pocos municipios de Canarias y de España que ha puesto sobre la mesa una línea de ayuda directa como ésta y dotada con una cantidad semejante".Quienes deseen solicitarla deberán hacerlo a través del enlace https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/tramite/t426 a partir de mañana jueves, 9 de mayo, y por un plazo de 20 días naturales a partir del día siguiente de su publicación en el BOP.En Santa Cruz de Tenerife hay empleadas 129.866 personas, siendo el tejido empresarial del municipio en su 80% micropymes y autónomos.AYUDAS A TAXISTASLos taxistas pueden pedir desde ayer martes sus ayudas al Ayuntamiento, que destina a este sector 1 millón de euros. Tienen de plazo para formalizar sus peticiones hasta el 18 de mayo y lo pueden hacer telemáticamente y con el apoyo de un teléfono para resolver dudas, el 010.La alcaldesa detalló que "en apenas 30 horas que lleva abierta la convocatoria, se han recibido cerca de 300 peticiones de ayuda de taxistas". Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, explicó que el propósito del Ayuntamiento de Santa Cruz es "llegar a toda la flota del municipio, los 750 taxistas que la integran y que han visto caer sus ingresos un 75%".Según recordó el concejal, estos profesionales también se han visto afectados por "medidas drásticas" que se ha visto obligado a tomar el Ayuntamiento en la actual situación, como la reducción al 25% la flota diaria que está trabajando, lo que, inevitablemente, ha redundado en su reducción de facturación.Martín destacó que "el Ayuntamiento de Santa Cruz, en un tiempo récord, ha movilizado 4 millones de euros para pymes, autónomos y taxistas" y recalcó que "es la primera vez que se pone en primer plano al sector del taxi y que no se olvidan las ayudas para mantenerlo, porque es imprescindible en el ámbito de la movilidad con la nueva realidad que se nos plantea".Los titulares de licencias vigentes y en activo de autotaxi podrán acogerse a subvenciones de 600 euros que se abonarán directamente y en un pago único por cada una de las dos convocatorias que se presentarán. Los únicos requisitos exigidos son ser titular de la licencia en activo del taxi y acreditar la caída de la facturación en un 75%.

Con el objetivo de que el pago de estas ayudas se agilice y se realice en tiempo real, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha simplificado los procedimientos para su solicitud y ha ofrecido su colaboración para ayudar a tramitarlas a quienes no dispongan de medios para hacerlo telemáticamente. La Corporación también ha pedido la colaboración de las asociaciones del taxi para cooperar con los profesionales que así lo necesiten para pedir la subvención.