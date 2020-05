Las guaguas urbanas de Santa Cruz de Tenerife aumentan sus frecuencias a partir del próximo lunes 11 de mayo

Anticipándose a un aumento de la demanda debido a la previsible entrada en la Fase 1 de la desescalada, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vuelve a implantar los horarios de días laborables en la práctica totalidad de las líneas. Así, se recuperará un 80% de los servicios contemplados en el contrato-programa de Titsa. Además, las líneas que mantienen horarios de sábado presentan refuerzos, especialmente en la realización de los primeros horarios de días laborables, garantizándose el acceso a los trabajos de aquellas personas que tengan que incorporarse a partir de la próxima semana.

El segundo teniente de alcaldesa y concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, José Ángel Martín, destaca que "esta medida busca garantizar una movilidad sostenible dentro del municipio en un contexto en el que prevemos que más personas puedan salir a la calle a partir de la entrada en Fase 1". Para el edil, "aunque no es una vuelta completa a la normalidad en lo que se refiere a las frecuencias, este aumento sí supondrá el regreso a una situación muy cercana a la que se daba antes de la declaración del estado de alarma con la recuperación de 136 de los 170 servicios que Titsa prestaba al Ayuntamiento".

Desde el lunes, las líneas que pasan a horarios de laborables son la 902, 906, 908, 911, 912, 933, 935 y 939. Éstas se suman a las rutas 904, 916, 917, 919, 940/941, 945, 946 y 947 que ya han prestado servicios de días laborables durante esta semana. También, la 910, 934, 936 y 937, pese a seguir con horarios de sábado, realizarán los primeros servicios de la mañana y tendrán refuerzos a lo largo del día. Las líneas nocturnas, seguirán prestando su servicio habitual como lo han hecho durante todo el estado de alarma. Por su parte, la 901, 914, 923 y 944 seguirán canceladas, quedando el resto con las frecuencias de los sábados.

Martín resalta que habrá hasta cinco servicios de refuerzos por la mañana y otros tres por la tarde. "De esta manera será posible reforzar sobre la marcha aquellas líneas que pudieran presentar sobredemanda", incide. En ese sentido, añade que "la intención del Ayuntamiento es poco a poco ir recuperando la normalidad en el transporte, conjugando siempre el servicio público con las precauciones lógicas para evitar un rebrote de los contagios por Covid-19".

La recuperación de gran parte de las frecuencias suprimidas durante el estado de alarma no implica el cambio en otras medidas tendentes a la protección de la salud. Tal y como establecen las distintas órdenes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la capacidad de las guaguas es de aproximadamente un 50% de la total y el uso de mascarillas es obligatorio. Además, a los vehículos se deberá acceder por las puertas traseras y no será posible tener contacto con quienes conducen. Por otro lado, el Cabildo de Tenerife ha informado que a partir del lunes ya se podrán volver a recargar los abonos de tiempo (como el joven, el mensual o el residente canario) en los lugares habituales para ello.