Santa Cruz amplía el servicio de ayuda a domicilio de manera extraordinaria durante el Estado de Alarma

Santa Cruz de Tenerife/ El IMAS formaliza un contrato de emergencia que permite la atención a 80 personas, que se suman a las 1.200 plazas con las que se contaban este servicio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reforzado de forma urgente el servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para que todas las personas que se encuentren en una situación de especial necesidad debido a la crisis social y sanitaria por la Covid-19, puedan disponer de atención.



Este impulso del servicio que presta el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) tiene como objetivo principal que las personas más vulnerables del municipio que lo hayan solicitado, reciban el apoyo necesario para permanecer en sus hogares para vivir de manera digna y con cierta autonomía durante esta fase de alarma y hasta que la situación actual regrese a la normalidad.

Los profesionales del IMAS del Negociado de Mayores también mantienen contacto con cada persona para supervisar su estado emocional, al constatarse que la prevención del deterioro físico y psíquico causado por el aislamiento social puede acarrear graves consecuencias, sobre todo en aquellas personas y familias que ya eran vulnerables y ahora se encuentran más desprotegidos.

Los servicios que se prestan son tanto de carácter personal (aseo y apoyo a padres, madres o tutores) como de carácter doméstico (limpieza del hogar, lavado y planchado de ropa, compras domésticas, cocina y retirada de basura, etc.). Estas acciones son las mismas que se realizan habitualmente en el programa municipal ordinario, que cuenta con 1.200 plazas. Tras esta contratación de emergencia se espera que el proyecto dé cobertura a unos 80 ciudadanos más.

Los usuarios que reciben apoyo de aseo personal cuentan con ayuda para todo aquello relacionado con la higiene del día a día. Cabe destacar que se colabora con mayores válidos que necesitan cierta ayuda y se realizan tareas especiales de higiene a personas que permanecen en camas o tienen algún tipo de incontinencia y problemas de movilidad, con el fin de evitar la formación de úlceras.

Otro de los servicios que se presta, es el de apoyo a padres, familiares o tutores que conviven con alguna persona dependiente que necesita algún tipo de atención extraordinaria. Los profesionales potencian y refuerzan hábitos y capacidades en el hogar para que los usuarios puedan valerse por sí mismos, haciendo hincapié en habilidades domésticas, higiénicas, de organización y de economía familiar.

En cuanto a las ayudas de carácter doméstico, se encuentra el servicio de limpieza en los domicilios, que a su vez pueden ser de tres tipos en función de la necesidad y solicitud del usuario: habitual (limpieza rutinaria), general (limpieza común) y extraordinaria (limpieza de mayor intensidad).

La persona que solicite el servicio de ayuda a domicilio a través del IMAS podrá beneficiarse de la gestión necesaria para garantizar el acceso a medicación y alimentos, siempre teniendo en cuenta que el gasto corre a cargo del usuario. Además, una de las ayudas más importantes que se ofrecen es la que consiste en la preparación de alimentos por parte de los profesionales del servicio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no solo garantiza, a través del SAD, funcionar como soporte en las tareas diarias del hogar, sino que además recomienda hábitos de alimentación dignos y saludables.

El Instituto Municipal de Atención Social dispone del teléfono de cita previa (900 111 333), donde un equipo de profesionales atiende las llamadas, que posteriormente se derivan en función de la solicitud o prestación que se requiera. En este caso, aquellas personas que necesiten esta ayuda en sus domicilios, tendrán que hacerlo a través del propio número de cita previa.

El horario de prestación del Servicio de Ayuda Domiciliaria es de 7 a 21 horas de lunes a viernes y de 8 a 15 horas los sábados, salvo casos excepcionales en los que se necesite de personal para cubrir un horario no previsto.

La concejala responsable de Atención Social, Marta Arocha, ha destacado la gran labor que realizan los profesionales del IMAS y ha aclarado que "el Servicio de Ayuda a Domicilio es fundamental para las personas mayores. Este municipio hace una apuesta clara por la promoción de la autonomía personal, que se consigue fundamentalmente a través de este proyecto. Con las acciones que se desarrollan se alcanza el objetivo de que las personas mayores puedan mantenerse en su entorno familiar durante el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones. Además, es un servicio generador de empleo, algo tan importante en estos momentos".

Estas medidas atienden al decreto dictado por la regidora municipal, Patricia Hernández, en concreto a los puntos 3 y 4 de las medidas sociales: "Localización de las personas mayores que vivan solas para facilitarles el acceso de alimentos y medicamentos" y "Reforzar la asistencia, servicio y ayuda a las personas en el marco de la atención social".

El Consistorio de Santa Cruz de Tenerife, a través del IMAS, sigue trabajando en la implementación de medidas sociales para que durante esta situación de crisis los más vulnerables puedan ser atendidos con todas las garantías.