Adeje incorpora 14,6 millones de euros para paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica

Esta importante inyección económica llegará por dos vías: la del presupuesto ordinario y por la utilización del superávit correspondiente a 2019, que alcanzó los 10 millones de euros. La utilización de ese dinero será la gran novedad para 2020, ya que se usará el máximo permitido por la ley para emergencia social, 2 millones de euros, y lo autorizado para gasto en inversiones financieramente sostenibles, otros 8 millones, con los que se pretende reactivar sectores que van a sufrir la crisis de manera más intensa y sacar adelante pequeñas y medias obras que también dinamizarán la economía.

"Estamos ante un presupuesto absolutamente flexible, no puede ser de otra manera: nos tememos que, tanto las necesidades en materia de gastos como la realidad de los ingresos, cambien de aquí a diciembre en función de los acontecimientos que marque la pandemia", afirma José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje. No obstante, el primer edil adejero y su equipo del área económica que encabeza el concejal Epifanio Díaz consideran que, en principio, no peligran los servicios esenciales municipales que se prestan regularmente.

En el centro de todo se encuentra el sector económico que sustenta al municipio y a Canarias, el turismo, que actuará como pilar en la recuperación y en torno al que se ejecutarán actuaciones que tienen que ver con el apoyo al empleo, a las empresas del sector, la mejora de la formación y la empleabilidad o el desarrollo de la transición digital e inteligente del destino. Además, se irá de la mano con otras administraciones en todo lo que tiene que ver con la promoción turística, que se ha demostrado determinante para la recuperación. Turismo incrementa su presupuesto un 3,8% y dispondrá de 1,3 millones de euros.

Más de la mitad del presupuesto de Adeje, en torno a un 52% del gasto, se destina al mantenimiento de esos servicios de abastecimiento de agua, depuración, limpieza de calles y recogida de residuos, alumbrado público, tráfico, seguridad o la propia administración municipal. A partir de esos gastos, y otros de carácter ordinario que se centran en la atención a las personas, se han construido unas cuentas con cinco ejes de actuación muy definidos para paliar los efectos de la crisis: "la emergencia social, los programas para el empleo y la empleabilidad, el apoyo a la actividad económica a través de PYMES y autónomos, evitar las brechas sociales en materias como la educación y el apoyo a colectivos sensibles de jóvenes, que no deben quedarse atrás y que están siendo los más afectados por el desempleo, y de mayores", afirmó el alcalde.

Partidas anti crisis

Bajo esa premisa, las partidas que más crecen son las que tienen que ver con el fomento del empleo, evitar la destrucción de puestos de trabajo, la formación para la empleabilidad y el apoyo a las PYMES y los autónomos, donde se utilizarán 3,6 millones de euros, un 270% más que en el año 2019. En esta área se ampliarán las ayudas que ponen en liza otras administraciones y programas de actuación con los que se pretende llegar a crear 400 puestos de trabajo durante los próximos 11 meses, además de evitar la destrucción de casi la misma cifra en empleos ya existentes, con ayudas directas a empresas y autónomos en apuros.

Si desde el área de Empleo y Desarrollo Económico se va a hacer una apuesta por la formación, desde Educación se van a implementar medidas que protejan a todos los estudiantes. Se emplearán 1,4 millones de euros para programas educativos, lo que supone un 51% por ciento más que en 2019; creciendo un 260% las ayudas directas para material escolar, un 100% las ayudas al transporte escolar y universitario y un 22% a los centros educativos para el fomento de otras actividades. Con ese dinero se pretende evitar la brecha digital al alumnado con menos recursos, entregando tarjetas de conexión a internet y ayudando en el reparto de dispositivos.

En materia cultural, el ayuntamiento reforzará las actividades en los centros culturales y la promoción. Las fiestas no se han suspendido, de momento, aunque en función de cómo evolucione la pandemia y sus consecuencias esto podría ocurrir. Las fiestas de los barrios suponen un salvavidas económico para muchas pequeñas empresas familiares que se verían asfixiadas si no se celebran. Si finalmente fueran suspendidas, las correspondientes subvenciones municipales pasarían a engrosar el gasto de áreas de atención social o educación.

Otro eje fundamental en el nuevo presupuesto es la ayuda a la emergencia social, aunque, como ha dicho el alcalde, "debemos lograr que la respuesta a un vecino o vecina que esté en apuros le llegue antes en forma de una oportunidad laboral, de un compromiso de formarse para la empleabilidad o de la no destrucción de PYMES y autónomos, que por la vía de la ayuda de emergencia social, aunque no va a faltar porque no vamos a dejar a nadie sin apoyo para la subsistencia".

La emergencia es inevitable y, por ello, se aumenta el presupuesto en esta área un 35%, incluyendo la asistencia social primaria y la atención a mayores. En la concejalía de Bienestar Social también es importante el aumento de la plantilla de profesionales, pasando de 7 a 14 trabajadores sociales y aumentando a 3 personas más la plantilla de asistencia domiciliaria. De la mano del Área de Salud se intensifican las medidas de control sanitario y seguridad con respecto a la propagación de virus con la creación de programas de formación.

Precisamente desde el área de Salud, donde crece la inversión en salubridad y consumo un 3%, se van a incrementar los controles sanitarios del agua de abasto, así como de las playas y la limpieza y desinfección de depósitos y aljibes, aumentando también la vigilancia de las instalaciones municipales de riesgo y el control animal.

Municipio verde y saludable

El ayuntamiento de Adeje pretende aprovechar el uso de los 8 millones del superávit en inversiones financieramente sostenibles para desarrollar un amplio abanico de inversiones en pequeñas y medianas infraestructuras, obras de mejora de espacios y proyectos que sirvan para reactivar la economía, evitar la destrucción de empresas de proximidad y la recuperación de empleo. "Se trata de profundizar en un compromiso que arrancó hace unos años y que esta crisis va a ayudar a poner al día y acelerar", ha dicho el alcalde, quien ha explicado que es un compromiso verde con una ciudad saludable, que utilice la crisis para crear oportunidades a través de un nuevo desarrollo respetuoso con el medio, dotándolo de espacios naturales, en entornos cercanos para la ciudadanía, recuperando una parte de la actividad en el sector primario o fomentando los huertos urbanos a través del proyecto del Parque Central. "Todo ello incorporado a un modelo económico que es difícil de cambiar, pero sobre el que podemos intentar introducir algunos conceptos nuevos y otra mentalidad", ha afirmado Rodríguez Fraga. Se trata de la finalización de una fase del Parque Central, paseos, parques, pequeñas instalaciones, nuevas zonas peatonales o la importante remodelación del teatro de Adeje, trabajos que se llevarán a cabo desde el Área de Obras y Servicios que contará con esos 8 millones del superávit más otra partida del gasto corriente.

Otro eje transversal de todas las actuaciones que se llevarán a cabo a partir de ahora será la transformación digital. Preocupa evitar que ningún segmento de población se quede atrás en su acceso a la red y a las plataformas que ya están marcando la realidad social y económica. Se apoyarán programas para jóvenes, de inmersión digital, se propiciará la formación de jóvenes a mayores y habrá becas para apoyo a estudiantes superiores que han quedado desplazados de su puesto de trabajo o de sus estudios. El presupuesto de Adeje también incluye partidas en casi todas las áreas para seguir implementando plataformas online de servicios y atención al ciudadano. Ocurrirá en el área de Cultura y Educación con programas, cursos y talleres; en Atención Ciudadana, Atención Sociosanitaria y, entre otros, en Deportes y servicios para los mayores.

PRESUPUESTO

Presupuesto de Adeje 2020: 90,5 millones

Previsión de ingresos: 90,5 millones

Previsión de gastos: 88,4 millones.

Principales partidas servicios esenciales:

Tráfico y estacionamiento 1,1 M€

Pavimentación y asfaltado 2,0 M€

Alcantarillado 4,7 M€

Abastecimiento de agua 19 M€

Recogida basuras 4,6 M€

Tratamiento residuos 2,2 M€

Limpieza de calles 4,6 M€

Alumbrado público 1,6 M€

Partidas y programas que se incrementan:

Seguridad, PC y orden público 6,8 M€ + 10%

Salud y consumos públicos 0,6 M€ + 3%

Medio ambiente, playas parques y jardines 3,2 M€ + 13%

Turismo y promoción turística 1,3 M€ + 3,8%

Asistencia Social Primaria 1,9 M€ + 24%

Fomento del empleo 3,6 M€ + 270%

Educación 1,4 M€ + 17%

Apoyo complementario educación 0,4 M€ + 262%

Cultura, fomento y promoción 1,9 M€ + 0,2%

Fomento deporte 2,2 M€ + 18%

Atención Ciudadana 0,4 M€ + 30%