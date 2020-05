Comienzan las obras de conexión a la red de la nueva EBAR de San Andrés

Santa Cruz de Tenerife/ Los trabajos, que se prolongarán durante cuatro semanas, quedaban pendientes desde finales de 2018 cuando se llevaron a cabo las últimas actuaciones en la infraestructura. Las obras para conectar a la red la nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de San Andrés a la red han dado comienzo este martes 19 de mayo. Los trabajos, que se prolongarán durante cuatro semanas y se realizarán en la acera y parte de la calzada de la Avenida Marítima de San Andrés por la empresa Santacrucera de Aguas, quedaban pendientes desde finales de 2018 cuando se llevaron a cabo las últimas actuaciones en la infraestructura.



El segundo teniente de alcaldesa y concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, José Ángel Martín, explica que "esta obra nos permitirá poner en marcha la EBAR de San Andrés, solucionando uno de los puntos negros de la costa del municipio". El edil añade que "la conexión con la red no había podido hacerse antes porque el punto en el que se va a trabajar pertenece al dominio público marítimo-terrestre, con lo que necesitábamos el permiso de Costas para actuar".

El acople final de la tubería de impulsión de salida de la nueva EBAR hasta su conexión con la que ya existe en la Avenida Marítima de San Andrés estaba incluida dentro del remanente de actuaciones contempladas en el proyecto de 'Reubicación de la nueva EBAR de San Andrés y mejora de las condiciones del tratamiento'. Las dos primeras semanas se realizarán trabajos de apertura de zanja y asfaltado, dejando siempre un paso habilitado para peatones. Después, se dejará abierto el paso por la acera, pero se tendrá que esperar una semana para poder pulir el asfalto.

En la zanja se colocará un colector de impulsión formado por tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de material PE100 con una presión nominal de 16 atmósferas y un diámetro nominal de 250 milímetros. Esta tubería irá a una profundidad de un metro. La última fase de estos trabajos será la desconexión de la antigua estación y, paralelamente, se empezarán a realizar las pruebas de los equipos de la nueva para su puesta en funcionamiento.

José Ángel Martín aclara que, "más allá de molestias ocasionales, la obra no debería afectar al tráfico ya que la parte de los trabajos que se hará en la calzada no llega a los carriles de circulación". Respecto a los peatones, el edil reconoce que "sí pueden verse algo más afectados, viendo reducida puntualmente la zona de la Avenida Marítima habilitada para pasear, pero siempre tendrán una zona de paso disponible".

No obstante, el estado de alarma y las restricciones de uso de zonas de baño hacen que el tránsito por la zona esté reducido con lo que, a juicio del concejal, "la afección será menor ahora que en otro momento del año y esta nueva EBAR es de vital importancia para el tratamiento de aguas residuales y el medio ambiente por lo que hemos decidido hacer la conexión en cuanto hemos podido". La obra está promovida por Sacyr, en convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La contratista es Santacrucera de Aguas y el proyecto y la dirección de obras corresponde a CivilPort Ingenieros.

