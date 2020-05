El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife inicia una acción de limpieza integral y urgente en la Curva del Arco Iris

Tenerife/ Las labores que arrancan este jueves 21 en esta zona de San Pío X incluyen desratización, desescombro, instalación de nuevos contenedores y limpieza de espacios que dependen del Cabildo de Tenerife. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife coordina una acción de limpieza integral en la calle Curva del Arco Iris del barrio de San Pío X, en el Distrito Ofra-Costa Sur. Las labores arrancan este jueves 21 y se prolongarán durante varios días puesto que se hace necesaria la actuación de diferentes áreas municipales y también del Cabildo de Tenerife, ya que esta zona colinda con la autopista TF-5. Entre las labores que se realizarán están desratización, desescombro o instalación de nuevos contenedores, además de la sustitución de los antiguos.



El segundo teniente de alcaldesa y concejal del Distrito Ofra-Costa Sur, José Ángel Martín, explica que "esta actuación se realiza tras detectar la presencia de ratas en la zona y, después de que intervenciones puntuales no dieran el resultado deseado, nos hemos decantado por una solución integral". "Para ello hemos movilizado a diferentes áreas de Servicios Públicos, a Medioambiente y a Carreteras del Cabildo de Tenerife, además de contar con la colaboración de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad y la Policía Local", añade. La idea es que todas las partes se coordinen para que los trabajos que realicen unas y otras se complementen y así se obtenga un resultado óptimo.

Desde este jueves se ejecuta la limpieza del espacio municipal anexo al aparcamiento del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Para el viernes, el Cabildo limpiará el jardín que colinda con la Autopista del Norte. Además, paralelamente se adecuará el espacio para la nueva ubicación de los contendores, puesto que el actual no cumple con los requisitos para el funcionamiento de los camiones. Una vez preparado el espacio se colocará la nueva dotación de contendores de envases, papel cartón y vidrio; además de la renovación de contendores de resto. Por último, Medioambiente procederá a desratizar la zona.

Martín solicita la colaboración vecinal a la hora de mantener la higiene y salubridad en las calles. "Vamos a poner todo lo que está en nuestras manos para mejorar la situación, colocando los contenedores nuevos, limpiando y desratizando los solares y jardines", confirma el edil. No obstante, señala que, "si la ciudadanía no colabora, más temprano que tarde volveremos a encontrarnos las imágenes que queremos evitar con esta intervención integral".

Además de combatir la suciedad y la presencia de ratas en la zona, "estamos ante una actuación que logrará que en esta parte de San Pío X tengan acceso a infraestructuras necesarias y de las que carecían, como contenedores de reciclaje", aclara Martín. Hasta ahora, los únicos contenedores existentes en la zona, los de restos, se ubicaban en un espacio sin acera en la calzada. Con las nuevas islas que se instalarán, se incrementará de manera considerable la accesibilidad y seguridad a la hora de utilizarlos, además de evitar vertidos al solar colindante.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)