Titsa mantendrá el 80% de sus servicios habituales al inicio de la fase 2

La compañía explica que, a medida que se conozca cómo varía la demanda de viajeros, se irá ajustando la oferta de servicios para facilitar el uso del transporte público a todos los usuarios.

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación, Enrique Arriaga, asegura que, ante la reactivación de nuevos sectores económicos en la isla y el previsible aumento de los desplazamientos, viajar en transporte público es completamente seguro debido a la adopción de las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades sanitarias.

Por su parte, el director insular de Movilidad, José Alberto León, explica que desde la empresa se adaptarán los servicios a medida que la demanda aumente y recuerda que durante el periodo de confinamiento los pasajeros transportados se redujeron en torno a un 90 por ciento.

En la actualidad, Titsa aplica el horario de días laborables en las 13 líneas interurbanas con mayor afluencia, mientras que en otras 13 aumenta el número de trayectos solo en las horas con más demanda. Por el contrario, en el resto de rutas se continúa prestando servicios con horarios de sábados con refuerzos puntuales.

La compañía recuerda que el aforo máximo permitido se mantiene en torno al 50% del total de la capacidad de cada vehículo.

Medidas anti COVID-19

La compañía procederá a instalar en los próximos días en sus vehículos una mampara protectora de separación entre el conductor y los viajeros que eleva la protección y minimiza el riesgo de contagio en el interior de los vehículos.

Además, Titsa recuerda que no se aceptará el pago en efectivo, solo a través con la Ten+ en sus dos soportes, tarjeta y móvil. Los pasajeros deberán tener saldo suficiente para el viaje ya que no se aceptarán abonos en efectivo de ninguna clase. Además, es obligatorio el uso de mascarillas.

Los pasajeros solo podrán acceder a la guagua por la puerta trasera y podrán pagar en la máquina validadora situada junto a la entrada.

En las líneas interurbanas, los usuarios deberán validar a la entrada y a la salida en la máquina situada junto a la puerta. Primero deberán bajarse y validar los viajeros que se encuentren en el interior del vehículo y, posteriormente, lo harán aquellos que se suban a la guagua para iniciar su trayecto.

Cada viajero deberá disponer de su propia Ten+, con saldo suficiente para el trayecto, ya que no estará permitido la validación de viajes en grupo.

Asimismo, las incidencias relacionadas con el pago no las resolverá el conductor, sino que deberán resolverse en los puntos de información de Titsa situados en las estaciones e intercambiadores.

Para aquellos viajeros que disponen de Ten+ móvil, el dispositivo QR para el pago estará situado en la zona habilitada para las sillas de ruedas.

Titsa recuerda que dispone de más de 500 puntos de venta y recarga de tarjetas Ten+ repartidos por toda la isla. Asimismo, los usuarios pueden adquirir y recargar la tarjeta sin contacto en las estaciones e intercambiadores de Titsa y en las oficinas del tranvía. Los viajeros también pueden recargar el saldo en la página web www.tenmas.es