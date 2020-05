Co.bas acusa al Ayuntamiento de Adeje de incumplir la normativa al mantener en su puesto a los agentes de la Policía Local que han tenido contacto con compañeros que han dado positivo por COVID-19

"La administración alega que siguen trabajando por que han dado negativo en el test IGM, pero este test solo es fiable a partir del sexto o séptimo día de haber comenzado a sufrir los síntomas", explica el portavoz, quien recuerda que la orden en todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es apartar a los casos positivos y a los que hayan estado compartiendo turno con ellos –a quienes hayan estado más de 15 minutos a menos de dos metros de distancia, concretamente- hasta que se les practique la prueba y se confirme si son también positivos o no. "Es del todo ilógico, sólo pedimos que se tomen las medidas que se están llevando a cabo en todos lados antes de que la plantilla al completo de positivo", denuncia.

Por si esto no fuera suficiente, la propia normativa del ayuntamiento de Adeje sobre el procedimiento de trabajo ante la COVID-19 indica que "no podrán acudir a los centros de trabajo los empleados que no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticadas de coronavirus".

A estos hechos debemos añadir que también por norma, pero a criterio de las comunidades autónomas, se deberá realizar un seguimiento y control de todos esos contactos estrechos, "cosa que desde luego tampoco se está haciendo", se quejan.

"Nos parece poco ético, que la policía haya estado multando con 600 euros mínimo a cualquier persona que se saltaba el confinamiento sin una razón justificada y aquellos que debemos velar por que esas normas se cumplan, seamos los primeros en incumplirlas", sentencia Amayra.