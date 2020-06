Arona entra en la fase 3 de desescalada abriendo sus playas

A las tres playas mencionadas anteriormente se unen ahora El Callao, Los Tarajales, El Camisón, Los Enojados y La Arenita. El resto de zonas de baño y pequeñas calas están siendo acondicionadas para su próxima apertura.

"Desde este Ayuntamiento siempre hemos dado prioridad a la seguridad y salud de los usuarios de nuestras playas, de nuestros ciudadanos", explica el alcalde de Arona, José Julián Mena, "por lo que no hemos querido precipitarnos a la hora de abrir nuestro litoral. Hemos pasado por meses complicados, en un estado de alarma por la pandemia de coronavirus que ha confinado a los ciudadanos para poder atajar entre todos este virus. Ahora, con la entrada de Arona y el resto de Canarias en la fase 3 de desescalada, poco a poco vamos entrando en la llamada nueva normalidad, y la apertura de nuestras playas es un paso más que no solo amplía el ocio y el turismo local, sino que da un empujón al tejido empresarial de nuestro municipio".

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Servicios Públicos, José Luis Gómez, quiso destacar "la gran labor de todo el personal de mis áreas, que han trabajado a destajo durante todas estas semanas para acondicionar y limpiar todas las playas del municipio. Queremos que nuestros vecinos, y también quienes visiten Arona, disfruten de nuestro litoral con las máximas medidas de seguridad y sanitarias posibles"

En esta nueva fase de la desescalada, que comienza hoy lunes, las playas abiertas para el disfrute de todos los vecinos y vecinas de Arona, así como para los visitantes, quedan bajo los supuestos y condiciones siguientes:

Playa El Callao

La playa de El Callao estará abierta en horario de 11.00 a 19.00 horas para tomar el sol, bañarse, pasear y realizar actividades deportivas acuáticas individuales y sin contacto físico. Hay que tener en cuenta que no habrá servicio de socorrismo, por lo que su uso y actividades quedan bajo la responsabilidad personal de los usuarios, que deberán mantener la distancia de seguridad (dos metros). No se permitirá el acceso o permanecer en la playa fuera de los horarios establecidos.

Playa de Las Vistas

Las Vistas continúa con el aforo máximo de 2.125 personas manteniendo la distancia de seguridad entre usuarios de dos metros, dividido por sectores (dos personas máximo y cinco personas máximo), además de tener una parcela exclusiva para mayores de 70 años y personas con movilidad reducida en la zona de sombra de la playa. El horario de apertura es de 11.00 a 19.00 horas para tomar el sol, bañarse, pasear y cualquier actividad acuática individual sin contacto físico como nadar. De 08.00 a 12.30 horas y de 15.30 a 20.00 horas, solo las personas acreditadas por la Real Federación Española y Canaria de voleibol playa podrá utilizar el espacio habilitado para dicho deporte. Nadie podrá acceder o permanecer en la playa después de los horarios establecidos para facilitar las labores de limpieza y desinfección de la misma.

Playa de Los Cristianos

La playa de Los Cristianos, con un aforo de 728 personas manteniendo la distancia de seguridad entre usuarios de dos metros y dividido por sectores (dos personas máximo y cinco personas máximo), continúa abierta desde el amanecer hasta las 11.00 horas para deportes náuticos individuales sin contacto físico como vela, windsurf o paddel SUP. Desde las 11.00 a las 19.00 horas, la playa estará abierta para tomar el sol, bañarse, pasear y cualquier actividad acuática individual sin contacto físico (natación). En el espacio habilitado para la actividad deportiva solo podrán acceder las personas acreditadas para dicha actividad, federados y profesionales, para realizar os entrenamientos en el siguiente horario: de 08.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. No se podrá acceder o permanecer en la playa después de los horarios establecidos para facilitar las labores de limpieza y desinfección de la misma.

Playa Los Tarajales

La playa de Los Tarajales estará abierta en horario de 11.00 a 19.00 horas para tomar el sol, bañarse, pasear y realizar actividades deportivas acuáticas individuales y sin contacto físico. Hay que tener en cuenta que no habrá servicio de socorrismo, por lo que su uso y actividades quedan bajo la responsabilidad personal de los usuarios, que deberán mantener la distancia de seguridad (dos metros). No se permitirá el acceso o permanecer en la playa fuera de los horarios establecidos.

Playa El Camisón

La playa de El Camisón, con un aforo máximo de 300 personas manteniendo la distancia de seguridad entre usuarios de dos metros y dividido por sectores (dos personas máximo y cinco personas máximo), estará abierta de 11.00 a 19.00 horas para tomar el sol, bañarse, pasear y realizar actividades deportivas acuáticas como la natación. No se podrá acceder o permanecer en la playa después de los horarios establecidos para facilitar las labores de limpieza y desinfección de la misma.

Playa Los Enojados

La playa de Los Enojados estará abierta en horario de 11.00 a 19.00 horas para tomar el sol, bañarse, pasear y realizar actividades deportivas acuáticas individuales y sin contacto físico. Hay que tener en cuenta que no habrá servicio de socorrismo, por lo que su uso y actividades quedan bajo la responsabilidad personal de los usuarios, que deberán mantener la distancia de seguridad (dos metros). No se permitirá el acceso o permanecer en la playa fuera de los horarios establecidos.

Playa de Las Galletas

Los aforos máximos de la playa de Las Galletas, manteniendo la distancia de seguridad entre usuarios de dos metros, son de 100 personas en la zona central y de 80 en la zona de la Escuela de Vela, dividido por sectores (dos personas máximo y cinco personas máximo). El horario de apertura es desde el amanecer hasta las 11.00 horas para deportes náuticos individuales sin contacto físico como vela, windsurf o paddel SUP. Desde las 11.00 a las 19.00 horas, la playa estará abierta para tomar el sol, bañarse, pasear y cualquier actividad acuática individual sin contacto físico (natación). Mientras, en la zona del charco, en el paseo marítimo, el aforo máximo es de 40 personas (manteniendo la distancia de seguridad entre usuarios de dos metros). En esta zona de Las Galletas, el horario de apertura fijado es de 11.00 a 19.00 horas para bañarse, tomar el sol, pasear y realizar actividades deportivas acuáticas, además de surf. Las actividades deportivas que se realicen fuera del horario de socorrismo quedarán bajo la responsabilidad personal de cada usuario. No se permitirá el acceso o permanecer en la playa fuera de los horarios establecidos.

Playa La Arenita

La playa de La Arenita estará abierta en horario de 11.00 a 19.00 horas para tomar el sol, bañarse, pasear y realizar actividades deportivas acuáticas individuales y sin contacto físico. Hay que tener en cuenta que no habrá servicio de socorrismo, por lo que su uso y actividades quedan bajo la responsabilidad personal de los usuarios, que deberán mantener la distancia de seguridad (dos metros). No se permitirá el acceso o permanecer en la playa fuera de los horarios establecidos.

Playa Honda (Fitenia, ola derecha y ola izquierda)

Playa Honda continúa limitada a las zonas de Fitenia, ola derecha y ola izquierda. Con un aforo máximo de 250 personas manteniendo la distancia de seguridad entre usuarios de dos metros, su horario de apertura es de 11.00 a 19.00 horas para tomar el sol, bañarse, pasear y cualquier actividad acuática individual sin contacto físico como nadar, además de la práctica de surf y pesca deportiva. Las actividades deportivas que se realicen fuera del horario de socorrismo quedarán bajo la responsabilidad personal de cada usuario. No se permitirá el acceso o permanecer en la playa fuera de los horarios establecidos.

Todos los supuestos y condiciones de uso se pueden consultar en la página web oficial del Ayuntamiento de Arona (https://www.arona.org/Coronavirus/Noticias).