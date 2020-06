El Alcalde sorprendido con la justificación de Sanidad para retirar las banderas azules de la playa de La Arena y Los Guíos

Santiago del Teide/ El Alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, acompañado por la concejala de Turismo y Playas, Luz Goretti Gorrín, y el responsable de la empresa de seguridad y mantenimiento de las playas municipales, West Coast Rescue S.L., Adolfo García, mostraron su sorpresa por las justificaciones de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para retirar las Banderas Azules a la playa de Playa de La Arena(la más condecorada de Canarias) y a la playa de Los Guíos, de Los Gigantes.



Emilio Navarro percibe un trato discriminatorio con Santiago del Teide ya que "la explicación que el Ayuntamiento recibe por parte de la consejería de Sanidad para no otorgar la Bandera Azul a la playa de Playa de La Arena es que no cumple con la normativa europea en materia de vertidos". El alcalde se pregunta "cuántos municipios de Canarias cumplen con ese criterio. Diría que muy pocos, por lo que no es justo que a playa de La Arena se le aplique ese criterio y a las demás, no". Para más inri en noviembre del año 2018 se produce debido a las inclemencias meteorológicas ese fatídico hecho de la rotura del emisario pero es que al año siguiente, es decir, en el año 2019, si nos dan la bandera azul con todo ese problema y siendo las analíticas del agua igual de buenas que ahora. Me pregunto ¿qué ha cambiado desde entonces? No encontramos razonamientos y respuestas lógicas a esas y a otras preguntas.

El regidor de Santiago del Teide argumenta que " nunca hemos recibido un acta de cierre de la playa, puesto que, a pesar de la rotura del emisario submarino, la calidad del agua ha sido muy buena y, en muchos casos, excelente".El alcalde sustenta esta afirmación en las analíticas realizadas y remitidas a Sanidad "así como las elaboradas por el departamento de la propia Consejería del Gobierno de Canarias. El resultado de esas pruebas nunca motivaron el cierre de la playa , cosa que sí ha ocurrido en otras playas de la isla. Además, Navarro recuerda que "no hemos dejado de introducir mejoras, como la colocación de un sistema de cloración para eliminar las bacterias".

El alcalde explica que también le sorprende que en justificación para no conceder la Bandera Azul a la playa de Los Guíos de Acantilado de Los Gigantes después de solicitarla, tras las obras realizadas, es que existe un canal ilegal de agua que discurre por el acantilado, "canal que lleva ahí desde los años 60 del siglo pasado con cuya existencia Los Guíos recibió la Bandera Azul durante muchos años. Tampoco entendemos esta justificación".

Asimismo, la concejala de Playas, Luz Goretti Gorrín,expone el malestar del gobierno local por esta "injusta y arbitraria decisión", puesto que "los motivos que se esgrimen en ambos casos no son imputables a una mala gestión municipal, sino a hechos fortuitos". Desde el Ayuntamiento de Santiago del Teide "nunca hemos bajado la guardia en cuanto a exigencias en el servicio que prestamos, en la calidad de la arena, en cartelería y en todo cuanto contribuye a mantener y mejorar las condiciones de nuestras zonas de baño. La decisión no nos parece justa. Sea lo que fuere y en colaboración con la empresa, no bajaremos los niveles de calidad y servicio que prestamos en las diferentes playas".

Adolfo García, responsable de West CoastRescue S.L., indica que "son muchos años luchando por los criterios de Bandera Azul, siempre con una dinámica de trabajo con la calidad como excelencia y siendo la referencia a nivel de Canarias y de España.Un hecho fortuito como este no nos va a desviar ni a descuidar en nuestra tarea de dar lo mejor de nosotros mismos para que el visitante se sienta seguro y cómodo".

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, anuncia que exigirá una explicación urgente y exhaustiva, "si es que la hay", acerca de la no concesión de la Bandera Azul a las playas de Playa de La Arena y Los Guíos, para lo que ha solicitado una reunión con el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias.

