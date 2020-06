Investigadores de la ULL y de Leipzig analizan los efectos de la construcción del puerto de Granadilla

La Laguna/ Los investigadores Fernando Sabaté Bel, de la Universidad de La Laguna, y Alejandro Armas-Díaz, de la Universidad de Leipzig, han publicado en la revista Territory, Politics, Governance el artículo "Struggles on the Port of Granadilla: defending the right to nature", un estudio sobre los procesos de "mercantilización de la naturaleza" y los movimientos sociales relacionados con la construcción del puerto de Granadilla en Tenerife.