El Ayuntamiento de Santa Cruz rescata la concesión del parking de Tres de Mayo

Santa Cruz de Tenerife/ La Junta Local de Gobierno ha declarado la extinción de la concesión tras constatarse la comisión de una infracción muy grave, al no ejercer directamente la explotación, traspasándola sin autorización municipal. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha rescatado la concesión del aparcamiento de la Avenida Tres de Mayo. En una reunión extraordinaria y urgente celebrada este martes 7 de julio, el órgano municipal presidido por la alcaldesa, Patricia Hernández, ha aprobado declarar la extinción de la concesión administrativa para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo para vehículos automóviles en la Avda. Tres de Mayo.



El Ayuntamiento considera que se ha constatado la comisión de una infracción calificada de carácter muy grave, al no ejercer directamente la explotación, traspasándola sin autorización municipal. Además del rescate de la concesión, se ha decidido incautar la garantía definitiva depositada por el concesionario mediante un aval de Cajacanarias por importe de 24.192.960 pesetas, así como ejecutar una nueva liquidación de los daños y perjuicios.

El concesionario tiene ahora un plazo máximo de dos meses para poner a disposición el Ayuntamiento el citado parking. El aparcamiento cuenta con 572 plazas distribuidas en tres plantas situadas en los sótanos del edificio de El Corte Inglés. Con la apertura del expediente que ahora se cierra, y para no dejar al centro comercial sin aparcamientos, el Ayuntamiento hizo uso de la posibilidad contemplada por la Ley de Patrimonio referente a realizar una concesión temporal de la gestión a El Corte Inglés hasta que se saque un nuevo concurso con el fin de que este rescate no implique de forma alguna su cierre.

Ya durante el mandato pasado, la concejalía de Servicios Públicos llegó a abrir sendos expedientes sancionadores a la empresa concesionaria, Inversiones Parque, por el incumplimiento de los pliegos de la concesión, que no llegaron a culminarse porque caducaron los plazos para su ejecución. No fue hasta la llegada del actual equipo de gobierno que se incoó, el 22 de agosto de 2019, el expediente para declarar la extinción de la concesión, mediante su resolución, según lo previsto en los Pliegos.

Basándose en los desperfectos que presenta el inmueble, así como en la valoración técnica del costo de las reparaciones necesarias para devolver al edificio su aspecto inicial y fijar las medidas de protección y mantenimiento para evitar y corregir posibles deterioros futuros, el Ayuntamiento reclama un importe de 299.573,56 euros, a los que habría que descontar el importe del aval, con lo que quedarían por abonar 154.170,94 euros. No obstante, deberá hacerse la citada liquidación, según indica el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

El Pleno del Ayuntamiento había adjudicado la concesión a Inversiones Parque S.A. el 20 de noviembre de 1998, formalizándose ésta el 25 de enero de 2000. Por acuerdo de Pleno del 22 de septiembre de 2000 se denegó la autorización para la constitución de UTE para ejecutar la concesión junto a El Corte Inglés, S.A., al no cumplirse los requisitos establecidos por la entonces vigente Ley de contratos. Posteriormente, un acuerdo de la Junta de Gobierno del 17 de marzo de 2014 denegó la autorización de la cesión de la concesión a El Corte Inglés por no haber trascurrido el plazo mínimo legal desde el comienzo de la explotación y volver a incumplirse los requisitos establecidos por la Ley.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)