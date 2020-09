El alcalde visita la ampliación de las nuevas instalaciones de ASPRONTE en Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife/ José Manuel Bermúdez comprobó, acompañado de la concejala de Acción Social, Rosario González, y parte de la directiva de la asociación, el estado de estas obras que permitirán ofrecer a los 105 usuarios de que dispone en la actualidad unos servicios acorde al siglo XXI, con la accesibilidad adecuada y los talleres ocupacionales que demandan. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha destacado "la valentía de ASPRONTE que, con la colaboración de alguna administración, ha acometido una importante obra de ampliación de sus instalaciones, acometidas en un solar ubicado en su mismo lugar de siempre, en la avenida de La Salle, en las que seguirá desarrollando los talleres ocupacionales para chicos y chicas con discapacidad, una labor que lleva prestando en nuestra capital desde hace más de 53 años".



Bermúdez, que acudió a la invitación cursada por la directiva de ASPRONTE acompañado por la concejala municipal de Acción Social, Rosario González, puso en valor "la idoneidad de las nuevas instalaciones, ya que suponen un salto de calidad en la prestación del servicio a las personas con discapacidad de toda la Isla, ya que estos talleres ocupacionales no solo son una oportunidad para los chicos y las chicas de nuestro municipio, sino que son un referente para toda la isla de Tenerife".

Por su parte, Juan Arroyo, presidente de ASPRONTE, puso en valor que "las modernas instalaciones que hoy mostramos son el resultado de la necesidad de adaptar unas dependencias construidas en los años 30 del siglo pasado, con escaleras, angosta, y que no soportaba ya la concurrencia de los 105 chicas y chicos que reciben aquí sus talleres ocupacionales. De hecho, al disponer los servicios de un convenio con el Cabildo, era una responsabilidad de todos adaptar las dependencias a la accesibilidad y la dispensación de unos servicios del siglo XXI".

Arroyo asegura que "era la forma más económica de hacerlo, ya que el solar es de propiedad de ASPRONTE y con 2,6 millones de euros se ha podido acometer la totalidad de la obra, incluido honorarios, impuestos, etc., lo que ha dado como resultado esta moderna edificación que dispone de cuatros plantas: las dos primeras dedicadas a servicios comunes y las otras dos, a talleres ocupacionales propiamente dichos".

En esta línea, el alcalde aseguró que "para nosotros es muy importante contar con unas instalaciones modernas en Santa Cruz de Tenerife, ya que ASPRONTE supone un ejemplo de servicio a las personas con discapacidad y también sus familias, precisamente por ser uno de los colectivos que más lo necesitan. Se trata de una muy buena noticia para Santa Cruz y, por extensión, para todo Tenerife, porque hasta este centro ocupacional llegan de todos los rincones de la Isla", apostilló José Manuel Bermúdez.

Para la concejala de Acción Social, Rosario González, supone "una excelente oportunidad para destacar la labor incansable y dedicada de ASPRONTE a la atención de personas con discapacidad en el municipio. De hecho, cuenta con una subvención de 9.018,99 euros que se inició su ejecución en octubre de 2019 y finaliza el 30 de septiembre de 2020, precisamente en el ámbito de la Convocatoria de Subvenciones de Cooperación Social a Entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife".

La concejala recuerda que "la población beneficiaria del proyecto son niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 3 y los 21 años, con discapacidad intelectual que, además, presentan trastornos graves de conducta que dificultan su adaptación personal, escolar y social".

"De hecho –argumenta González- la finalidad del proyecto subvencionado con esta cantidad es ofrecer una alternativa de intervención mejorando el desarrollo personal y social de estos menores y ofreciendo orientación y apoyo a sus familiar para facilitar la intervención con ellos en el entorno familiar", concluye.