Cerrado temporalmente el acceso al Charco de la Laja

"El Charco de La Laja se ha convertido en los últimos años en uno de los espacios más visitados de nuestro municipio, tanto por locales como por foráneos. Esto no sería un inconveniente si no estuviéramos viviendo un contexto de crisis sanitaria que nos obliga a extremar las precauciones. El pasado junio pudimos reabrirlo gracias al servicio de socorrismo contratado durante la época estival de baño. Situación inédita, pues por primera vez el Charco contó con un servicio de estas características. No obstante, una vez concluido este periodo y con él la vigilancia, sería un riesgo y una temeridad permitir el acceso libre", argumenta Velázquez. "Somos conscientes del atractivo que supone el Charco de La Laja y el valor añadido para nuestro municipio, por eso ya estamos estudiando nuevas fórmulas que permitan un uso seguro de esta zona".

De igual modo, el Consistorio anuncia que va a aprovechar este periodo de inactividad para realizar diversas obras de mejora en la citada zona costera, destacando aquellas destinadas a dar un nuevo aspecto a las zonas ajardinadas, la reposición de material de recogida de desperdicios y basura o el proyecto de remodelación del acceso para dar solución a las zonas que se encuentran en peor estado por el uso y la proximidad al mar, remodelar tanto la plazoleta superior como la escalinata, el solárium o la disposición de materiales más adecuados en el tramo de acceso a la propia zona de baño.

"Seguiremos apostando porque el Charco de La Laja siga siendo valorado como la mejor piscina natural de país. Este verano, por primera vez en su historia, lo dotamos con vigilancia durante toda la jornada. En breve nuevas fórmulas de control velarán por su seguridad. De antemano agradecemos la comprensión y por supuesto el excelente comportamiento de vecinos y visitantes durante este verano", concluye la Regidora.