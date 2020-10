El Ayuntamiento de Santa Cruz activa el PEMU y suspende las actividades municipales de mañana

Santa Cruz de Tenerife/ Se recomienda también la anulación de los eventos de carácter privado ante la declaración de Alerta por lluvias y tormentas. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido activar el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en situación de alerta debido a las predicciones meteorológicas y las recomendaciones derivadas de la Dirección General de Seguridad y Emergencias (DGSE) del Gobierno de Canarias. Desde el Consistorio también se ha ordenado que mañana se suspendan todas las actividades en los centros municipales y al aire libre que pudieran estar previstas, principalmente en lo referido a los actos extraescolares, deportivos y culturales organizados por el propio Consistorio.



Del mismo modo, se extiende esta suspensión al resto de centros, asociaciones, clubes o colectivos que tuvieran previsto realizar este tipo de actividades durante la jornada de mañana, siempre que fueran organizadas por el Ayuntamiento o en lugares públicos.

Se recomienda, así mismo, que aquellas actividades de carácter privado organizadas para mañana sean también suspendidas.

Todos los recursos municipales de seguridad y emergencias serán reforzados para atender las posibles incidencias, especialmente los integrantes de la Policía Local y de la agrupación de voluntarios de Protección Civil. Además de los recursos de emergencias, una buena parte del personal municipal y todas las empresas encargadas de los distintos servicios públicos multiplicarán su presencia y mantendrán retenes con personal y medios técnicos para actuar ante cualquier contingencia.

Del mismo modo, desde el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (CECOPAL) se recomienda a la población que evite desplazamientos innecesarios especialmente por carretera. También se recuerda que para mantenerse informados sobre la evolución de la situación utilicen los distintos medios de comunicación y los canales oficiales, en especial para evitar la proliferación y difusión de rumores o bulos infundados, además de los perfiles de Twitter @CECOPALSC y @PoliciaLocalSC

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección:

• Antes de la llegada del invierno, revisa el estado de las azoteas, desagües, etc. Si vives cerca de algún barranco, informa a tu Ayuntamiento si está saturado de deshechos, escombros, etc.

• Ante la inminente llegada de lluvias fuertes, estate atento a las instrucciones que se den a través de los medios de comunicación.

• Nunca (incluso en épocas de verano), acampes en lugares inundables: cauces de barrancos, etc.

• Si es posible, permanece en tu vivienda, teniendo en cuenta que no esté ubicada en cauces de barrancos o en lugares de riesgo.

• Evita circular en coche durante las lluvias fuertes, si es imprescindible, extrema las precauciones, prestando especial atención a la altura del agua, moderando la velocidad y vigilando los frenos. Si el vehículo comienza a llenarse de agua, es mejor abandonarlo.

• Circula preferentemente por carreteras principales o autopistas, evitando las pistas forestales o carreteras secundarias y utilizando las marchas más cortas.

• En caso de tener que cruzar por zonas inundadas donde el agua tenga corriente, átate una cuerda a la cintura, sujeta en el otro extremo a algún objeto fijo o pesado.

• No cruces por puentes a los que el agua rebase por encima.

• Si el problema te sorprende en casa, evita que las sustancias tóxicas y/o inflamables entren en contacto con el agua.

• No entres en las zonas inundables de la casa, como garajes, sótanos, etc.

• Nunca utilices el ascensor, el fluido eléctrico puede fallar en cualquier momento.

• Desconecta la corriente eléctrica.

• Si llega el caso, no dudes en abandonar la vivienda, dirigiéndote a un lugar más elevado, o a donde las autoridades estén remitiendo a los vecinos.

• Si el agua te aísla en la parte superior de tu casa, no la abandones a nado, la corriente te puede arrastrar, es preferible esperar ayuda.

• No sobrevalores tus posibilidades, se prudente, y en caso necesario, espera la ayuda especializada.

• Acabada la emergencia, no regreses a tu vivienda hasta que los técnicos te indiquen que es seguro hacerlo.

• Una vez se pueda acceder a las viviendas, no enciendas fósforos ni dispositivos que desprendan chispa alguna, incluido el interruptor de la luz.

• Beber sólo agua embotellada.

• Llamar al 1-1-2 exclusivamente en caso de emergencia. Si necesita algún tipo de información utilice el 012 y no el 1-1-2.

