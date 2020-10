Arona licita el proyecto del nuevo Edificio de Seguridad Ciudadana en Parque la Reina

El Ayuntamiento de Arona ha sacado a licitación el proyecto del nuevo Edificio de Seguridad Ciudadana, una apuesta clara para continuar posicionando a Arona como un destino seguro para los turistas que visitan nuestro municipio y que son el principal motor económico de la comarca.Actualmente, la comisaría del cuerpo municipal se encuentra en el casco de Arona, pero no obstante es necesario contar con otro edificio más amplio para dar mayor cobertura a las necesidades que la ciudadana demanda Arona en la actualidad. A esto hay que añadir la próxima incorporación de 31 nuevos agentes (24 por concurso público y siete más por concurso de traslado), el primer crecimiento neto de la plantilla de la Policía Local de Arona en 14 años. Este aumento de efectivos policiales permitirá potenciar y dar estabilidad a las dependencias de El Fraile para su apertura diaria.Rapidez de respuestaEl nuevo Edificio de Seguridad Ciudadana estará ubicado en Parque la Reina, un espacio que se encuentra en el centro neurálgico del municipio, a apenas un kilómetro de la conexión con la autopista del Sur (TF-1) y a un radio de 7 kilómetros de cada barrio, favoreciendo así el rápido acceso a cualquier núcleo poblacional de Arona y, como consecuencia, una mayor rapidez de respuesta policial.Entre las exigencias que el Ayuntamiento ya ha establecido, el nuevo Edificio de Seguridad Ciudadana deberá contar con una superficie total de 5.000 metros cuadrados, tendrá una altura de dos pisos y un parking subterráneo para los vehículos policiales, albergando una amplia zona para los ciudadanos que deban acudir para la realización de gestiones, otra privada para los agentes donde realizarán su labor diaria y una tercera con salas para reuniones, gabinetes de crisis y despachos de los altos mandos.Un edificio sostenibleLa nueva comisaría, además, deberá construirse con criterios de sostenibilidad medioambiental, mantenimiento y eficacia energética, sumando aspectos como la sostenibilidad en innovación, impacto ambiental y de recursos empleados.Todo este proyecto viene precedido del trabajo del actual grupo de Gobierno por potenciar la seguridad de todos los vecinos y vecinas del municipio, y del sector turístico y económico, así como impulsar y apoyar el trabajo de la Policía Local.

José Julián Mena: "Unas instalaciones modernas para nuestros agentes"

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha destacado que "este nuevo edificio integral de seguridad supondrá una notable mejora para la seguridad general de toda la ciudadanía de nuestro municipio, y del turismo en particular, posicionando a Arona, todavía más si cabe, como un destino seguro para nuestro motor económico. No solo su ubicación agiliza la respuesta de nuestros agentes municipales, sino que queremos darle a nuestra Policía Local las mejores instalaciones posibles, modernas y sostenibles. A buen seguro, la nueva comisaría será un referente no solo en la Comarca Sur sino en toda la isla de Tenerife".

Por su parte, el concejal del área de Seguridad del Ayuntamiento de Arona, Francisco Marichal, ha subrayado que "es clave para el municipio impulsar y fortalecer la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas, y de quienes nos visitan. No solo con los 31 nuevos agentes que se incorporarán a la plantilla, también dándoles a nuestros agentes los mejores recursos e instalaciones para llevar a cabo su trabajo".