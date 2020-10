Los distritos de Santa Cruz destinan fondos propios para medidas anti-COVID en espacios públicos

Santa Cruz de Tenerife/ Las cinco demarcaciones administrativas del Ayuntamiento de Santa Cruz se implican en incrementar las medidas contempladas en los protocolos de Sanidad para dotar a colegios, parques, paseos, canchas al aire libre e instalaciones de material y señalética informativa. Los cinco distritos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se han propuesto colaborar con todos los medios a su alcance para tratar de que la seguridad sea la máxima posible en los espacios públicos e instalaciones en los que el riesgo de contagio puede ser más elevado, tales como colegios, parques para todas las edades, instalaciones deportivas al aire libre, paseos y ramblas.



Por ello, las oficinas de los distritos no han dudado en aportar presupuesto propio para comprar dispensadores de geles hidroalcohólicos, alfombrillas de acceso en las puertas de instalaciones públicas, termómetros, desinfectantes, señalética y todo un extenso catálogo de materiales y propuestas informativas con la única finalidad de evitar o aminorar, en la medida de lo posible, que se eleven los contagios.

Con la idea de que los barrios consigan mantener a raya a la COVID, las oficinas de los distritos han utilizado en muchos casos lo presupuestado para las fiestas en los diferentes barrios, que se ven postergadas o suspendidas por la COVID, para implementar la seguridad en los espacios públicos donde hay que extremar las medidas de higiene e informar de la imprescindible distancia social o la circulación.

En este sentido y para incrementar la seguridad que evite el aumento de casos que frenen la recuperación social y económica del municipio, los diferentes distritos, debido a que durante este año no ha sido posible la organización de actividades en la calle, así como las tradicionales fiestas patronales en los barrios y sus pueblos, las diferentes áreas han invertido el presupuesto destinado a este y otros conceptos a la adquisición de elementos preventivos que se ubicarán en diferentes inmuebles municipales, así como en espacios de concurrencia pública.

El distrito Suroeste ya ha adquirido 20 estaciones de higienización, 10 dispensadores automáticos y 10 dispensadores de pedal y productos sanitarios como 2.500 litros de gel hidroalcohólico, 50 termómetros por infrarrojo, 1.300 litros de desinfectante de superficie y 5.000 mascarillas quirúrgicas. Todos los productos sanitarios han sido adquiridos a través de la Cooperativa Farmacéutica de Tenerife, y tanto el gel como el desinfectante son fabricados por empresas químicas afincadas en Santa Cruz de Tenerife, cumpliendo con la directriz dada por el alcalde, José Manuel Bermúdez, de fomentar la economía local.

Además, durante las próximas semanas se instalarán doscientas placas informativas en las zonas del distrito con más concurrencia de vecinos y vecinas, como son la avenida de Los Majuelos, la calle Punta de Anaga, la Rambla de Añaza y diferentes plazas y parques de los barrios y pueblos. El objetivo es recordar las medidas de mascarilla obligatoria, la distancia interpersonal, la prohibición de fumar y la de circular por la derecha.

Estas iniciativas se suman a la ya efectuada en el verano por el Ayuntamiento, donde se dotó de dispensadores de gel hidroalcohólico a los tres centros de salud del Suroeste, además de carpas exteriores en el centro de salud de Añaza, donde se realizan las pruebas PCR desde Santa Cruz hasta Güímar.

En el distrito Centro-Ifara, por ejemplo, se han adquirido alfombrillas de acceso a los colegios y asociaciones de vecinos, estaciones de higiene anti-COVID, mascarillas, dispensadores de geles hidroalcohólicos, termómetros, etc., además de campañas específicas de información para la prevención de los contagios en diferentes inmuebles municipales, y espacios de alta concurrencia de personas.

Salud-La Salle ha solicitado ya un pedido que incluye dispensadores de geles, rollos de papel y papeleras, termómetros, alfombrillas higienizables para situarlas en las entradas a las diferentes asociaciones de mayores que existen en el distrito, y otros elementos de seguridad COVID, entre ellos, también mascarillas, con la intención de proteger a los vecinos de los posibles contagios.

En Ofra-Costa Sur, se han encargado 10.000 mascarillas infantiles y 2.000 mascarillas adultas de 5 usos y desechables; 23 dispensadores; 46 geles hidroalcohólicos de medio litro y 23 alfombrillas desinfectantes con 5 litros de desinfectantes para las mismas. También se ha pedido un plan de contingencia COVID-19 e implementación para la Ludoteca del distrito, algo indispensable para su reapertura.

En el distrito Anaga, la oficina ha solicitado 50 unidades de gel hidroalcóholico de 5 litros; 3.000 mascarillas infantiles; otras 50 unidades de gel hidroalcohólico de 500 ml; 50 termómetros; 10.000 mascarillas higiénicas desechables, y 50 unidades de desinfectante de superficies.