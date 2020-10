El barrio realejero de La Montañeta solicita protección contra las agresiones de un vecino

Los Realejos/ Los vecinos aseguraron al Diputado del Común que un vecino viola constantemente las órdenes de alejamiento y sigue atacando a los ciudadanos, por lo que piden medidas más eficaces. El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con vecinas del barrio realejero de La Montañeta, que solicitaron protección contra un vecino que "ataca violentamente" a los residentes y causa altercados continuos en el barrio.



El vecindario realizó caceroladas y recogidas de firmas para presentarlas ante la Diputación del Común. A pesar de que el Ayuntamiento ha reforzado la presencia policial, los vecinos piden que las autoridades respondan y adopten más medidas ante esta situación "insostenible", y que protejan a la población frente a personas con este tipo de perfiles delictivos.

Según informaron, este vecino salió hace un mes de la cárcel y, desde entonces, ha sembrado el terror en el barrio no solo por su historial conflictivo, sino también por sus continuas amenazas de violaciones y agresiones, sobre todo, a mujeres y niñas menores de edad. De hecho, "ya se han cumplido alguna de estas amenazas y ha atacado brutalmente en varias ocasiones a distintas personas", subrayó una vecina de La Montañeta.

A pesar de las numerosas denuncias puestas en el juzgado, aseguraron que lo único que consiguen es que "pase una noche en comisaría y se le imponga una orden de alejamiento contra la víctima". No obstante, esta medida solo ha conseguido que, en numerosas ocasiones, haya incumplido la orden de alejamiento y haya vuelto al barrio reincidiendo en sus actos.

Los vecinos no aguantan más esta situación y confesaron sentir terror ante la presencia y comportamiento de este hombre que "tal y como él confiesa, solo busca violar o matar para volver a ingresar en prisión".

El Diputado del Común manifestó que no tiene competencias para abordar esta problemática debido a que el caso se encuentra en vía judicial. Sin embargo, se comprometió en contactar con el alcalde de Los Realejos, con el fin de colaborar en la posible solución de estos altercados y recuperar la tranquilidad del barrio.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)