Organizaciones empresariales y sindicatos aplazan la caravana de protesta para exigir los test en los aeropuertos

Tenerife/ Consideran que los pasos dados en el transcurso de la última semana deben traducirse en un voto de confianza al Gobierno de Canarias, pero son claramente insuficientes al no controlar a los viajeros no turistas, y anuncian que retomarán las movilizaciones si no se aprueban nuevas medidas urgentemente.

Los promotores de la segunda caravana para demandar la realización de test en los aeropuertos y puertos de las Islas han decidido aplazar dicha movilización, dando con esta decisión un 'voto de confianza´ a las Administraciones e instituciones competentes, para que con la mayor urgencia articulen legal y operativamente los controles a la llegada de viajeros procedentes de la península o de cualquier otro país.