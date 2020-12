El Ayuntamiento capitalino ofrece a ASCAV participar en la elaboración pormenorizada del PGO

Santa Cruz de Tenerife/ El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, y la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV), Doris Borrego, mantuvieron el pasado martes una reunión en la que compartieron sus respectivas visiones del sector en Santa Cruz y las perspectivas de futuro. El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Urbanismo que dirige Carlos Tarife, ofreció el pasado martes a la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) "la posibilidad de que participen en la elaboración pormenorizada del Plan General de Ordenación (PGO), toda vez que el documento de alcance se aprobará esta semana por la Cotmac (se aprobó el jueves) y entramos ya en el de avance, precisamente donde esperamos la colaboración de ASCAV para que nos ayude a elaborarlo con la participación de este sector, que se perfila como una herramienta de generación económica y empleo".



Tarife recordó que "el PGO de 2013 le ponía multitud de trabas al alquiler vacacional, insalvables para la mayoría de solicitudes de licencias que teníamos sobre la mesa, ya que no cabía el uso turístico, por lo que en el anterior mandato tuvimos que hacer una ordenanza provisional para tratar de salvar algunas" y argumenta que "ahora, con la caída de aquel plan, ya no se precisa realizar ordenación provisional alguna, por lo que aunque haya que pelear cada expediente, se contará con la mejor intención para aprobar las licencias".

Por su parte, la presidenta de ASCAV, Doris Borrego, insistió en que "se debe buscar la forma legal para salvar los impedimentos que se ponen al alquiler vacacional, fundamentalmente porque si se ponen tantas trabas, la gente desiste y lo que imperará es el actual modelo del 'todo incluido', que no genera precisamente ni el movimiento y ni la economía que posibilita nuestro sector, que hace que se mueva desde el supermercado de la esquina al restaurante, pasando por el coche de alquiler, etcétera".

"Donde está el alquiler vacacional -argumenta Borrego- hay personas que salen de los alojamientos para comprar y visitar la ciudad, por lo que se mueve la economía y, lógicamente, se generan oportunidades de empleo" y añade que "nosotros, en Santa Cruz, apostamos por el alquiler de los particulares, no de otros modelos de edificios completos (pseudohoteles) que se dan más en otras latitudes y que no creemos adecuado para esta ciudad".

En este sentido, el concejal de Urbanismo coincidió con la presidenta de ASCAV argumentando que "Santa Cruz no quiere el modelo de los edificios completos dedicados al alquiler vacacional y apuesta, desde hace tiempo, por la rehabilitación de zonas en los conjuntos históricos, capaces de generar movimiento económico con inversiones en su remodelación y su posterior incorporación a la planta alojativa", aunque añadió que "la ciudad, en estos momentos, también dispone de varios proyectos turísticos de complejos hoteleros y apartamentos".

Para finalizar, Carlos Tarife enfatizó "la necesidad de colaboración para definir el futuro del sector del alquiler vacacional, que entiendo que dispondrá de un auge en los próximos años, ya que cuando empecemos a movernos con menos restricciones, tras la vacuna, buscaremos lugares seguros fuera de aglomeraciones, y ahí este sector es un referente de más espacio y más intimidad".