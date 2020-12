El Gobierno de Canarias prolonga el toque de queda en Tenerife durante una segunda semana

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, que el toque de queda decidido el pasado viernes por el Ejecutivo autonómico (día 4 de diciembre) y que entró en vigor a las 00:00 horas del domingo 6 en Tenerife ante la mala evolución de la pandemia en esta isla se prolongará una semana más. Coincidirá así con el resto de restricciones aplicadas desde ese domingo día 6, como la limitación de los grupos a cuatro personas o la prohibición de servir en las barras de bares y restaurantes.

Pérez indicó que la situación en Tenerife sigue siendo la "preocupación principal" del Gobierno porque, "si no se corrige, puede desbordar a esta isla y perjudicar a toda la región. Comportamientos individuales no solo suben las cifras en Tenerife, sino en todo el Archipiélago", con sus repercusiones sanitarias y económicas. "Las cifras en esta isla pueden llegar a poner en peligro la condición de destino turístico atractivo que tiene ahora Canarias". Por ese motivo, exhortó a cumplir las normas y subrayó que "hay que hacer frente al desafío de que estas Navidades no se conviertan en un foco de expansión del virus para que podamos pasar otras muchas Navidades".

Según explicó, el Gobierno estudia diversas medidas restrictivas adicionales para Tenerife dentro de las competencias regionales, relativas a reducir aún más el número de personas en reuniones, menores aforos, estrechar el horario sin toque de queda o fijar limitaciones de la actividad económica. No obstante, y a falta de un análisis a 14 días, de momento solo se ha acordado prolongar esa restricción de movilidad desde las 23:00 a las 6:00 horas mediante el toque de queda.

El portavoz explicó que los técnicos y asesores de Sanidad aconsejan esperar a que pasen esas dos semanas, si bien dejó claro que el problema de Tenerife va mucho más allá del caso de la residencia de mayores Hogar Santa Rita II (en Las Dehesas, en el Puerto de la Cruz), por mucho que este centro impacte en los datos globales. "Tenemos problemas, por ejemplo, en otras zonas", afirmó.

También insistió en que, según los informes técnicos, la causa de la situación en Tenerife no se vincula a un exceso de aforo y a un mayor número de contagios en los centros comerciales o en los transportes, "aunque puedan darse aglomeraciones circunstanciales que inmediatamente son corregidas. La sospecha principal -señaló- sigue centrada en los ámbitos privados, en reuniones familiares o sociales. La policía puede actuar en las zonas públicas, pero no en las particulares, como los interiores de viviendas. Como dice la canciller Merkel, que cada uno cumpla con lo que debe en su ámbito", remarcó.

En línea con las intervención del presidente Ángel Víctor Torres durante el anuncio de esas nuevas restricciones para Tenerife el pasado viernes, el portavoz hizo un llamamiento a la máxima concienciación ciudadana para intentar doblegar cuanto antes esta curva en la isla y seguir conteniendo al máximo la pandemia en el resto del Archipiélago. Por eso, pidió que se extreme el cumplimiento de las normas, especialmente en Tenerife, y que también se denuncien los casos en que otras personas se saltan las medidas.

De hecho, y salvo la excepción tinerfeña, los datos en Canarias siguen una evolución favorable, con una incidencia a siete días de menos de 25 casos por cada 100.000 habitantes en Lanzarote, de menos de 20 en el resto de islas o, incluso, situándose en el cero en El Hierro.

Reuniones laborables "preferiblemente" de cuatro personas

La ampliación del toque de queda en Tenerife se prevé que entre en vigor a las 00:00 horas de este próximo sábado, una vez publicado el decreto del presidente en el Boletín Oficial de Canarias de este viernes. El portavoz gubernamental indicó que el Ejecutivo analizará los datos el viernes de la próxima semana, en el Consejo de Gobierno previsto, para tomar nuevas decisiones, bien de reducción de restricciones, mantenimiento o ampliación de las medidas. Lo que sí se ha modificado en el Consejo de hoy es introducir en el acuerdo anterior, publicado como resolución el sábado pasado en el BOC, que las reuniones en ámbitos laborales deben ser "preferiblemente" de cuatro personas o telemáticas "porque hay ocasiones en que han de ser cinco las que se reúnan".

El portavoz del Ejecutivo también hizo un reconocimiento y recuerdo público a Juan Alberto Martín, fallecido hoy, quien ejerciera de vicepresidente del Gobierno de Canarias y de consejero de Administración Territorial, y de Industria y Energía. Junto a estas responsabilidades públicas, tuvo otras, como la presidencia de la Zona Especial Canaria (ZEC). También fue diputado en el Parlamento Autónomo.