Las 44 viviendas de El Tablero estarán finalizadas en junio del próximo año

Santa Cruz de Tenerife/ El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, acompañado del concejal de Viviendas Municipales, Juan José Martínez, mostraron el estado de la obra y el piso piloto al consejero de Viviendas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, y a la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAV), María Isabel Santana. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Viviendas Municipales, Juan José Martínez, visitaron ayer el piso piloto de las 44 viviendas de El Tablero, en compañía del consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, y la directora del Instituto Canario de la Vivienda, María Isabel Santana.



En el recorrido, Bermúdez aseguró que "las obras de construcción de las 44 viviendas de El Tablero, dedicadas a alquiler social para las familias con menos recursos económicos, licitadas y adjudicadas en el mandato anterior y que en la actualidad se encuentra en el 67,25% de su ejecución, estarán concluidas en el plazo previsto; es decir, en junio de 2021".

"Las viviendas de El Tablero –aportó Bermúdez- son un ejemplo de cómo debemos colaborar y hacer las cosas entre administraciones, lo que dará en los próximos meses y años una forma de trabajar para la ejecución del Plan de Viviendas de Canarias", y añadió que "es la manera de afrontar la situación, de la mano una con otra administración con proyectos concretos en sitios concretos"

"A estas 44 de hoy –añade el alcalde- hay que sumarles proyectos de construcción en María Jiménez, Cuevas Blancas, etcétera, más otros de rehabilitación de diferentes viviendas en edificios de Santa Cruz, precisamente porque responden a una demanda real en nuestra ciudad", y apostilla que "además, en un momento difícil como el que estamos, crea empleo y riqueza en el sector de la construcción, motivos por los que tenemos ilusión y esperanza de que estas de El Tablero sean solo el principio de una estrecha colaboración".

Por su parte, el consejero de Viviendas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, también aportó que "estas obras son un ejemplo de que la colaboración pública entre administraciones es fundamental para desarrollar el nuevo Plan de Vivienda de Canarias, la herramienta más adecuada para conseguir el objetivo común, que no es otro que combatir la emergencia habitacional que sufre Canarias desde hace años, sobre todo en las grandes ciudades de las islas como ocurre aquí, en Santa Cruz".

"La cogobernanza entre el Gobierno, los cabildos y los ayuntamientos –enfatizó Franquis- será esencial para poner en marcha el Plan de Vivienda, uno de los instrumentos clave de la reactivación económica de las Islas que planifica el Ejecutivo", y añadió que "no sólo por su papel social, sino por la generación de empleo que va a suponer en sectores económicos básicos como el de la construcción y el de la rehabilitación".

Esta adjudicación de El Tablero dispone de un presupuesto de 3.501.005,04 euros, de los que 1.200.000 euros corresponden a una subvención directa nominada al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por parte del Instituto Canario de la Vivienda, destinada a financiar la construcción de las mismas, por lo que 2,300.000 euros son aportados por la corporación local, cifra a la que habría que añadir el valor del solar.

El concejal de Viviendas Municipales apunta que "debe tenerse en cuenta que su construcción es una obra cuyo proyecto, presupuesto, licitación y adjudicación se debe al anterior grupo de gobierno dirigido el alcalde Bermúdez", y abunda en que "esta obra se proyecta con la intención de aumentar la oferta de viviendas en el municipio, especialmente de vivienda protegida, para atender la demanda de aquel sector de población que, por razón de su situación socioeconómica, no puede acceder al mercado inmobiliario general".

Por su parte, Bermúdez confirmó que "la vivienda es la prioridad inversora del equipo de gobierno en este mandato". Al tiempo que Martínez argumentó que "ya se han ido conociendo nuevas licitaciones de dos proyectos importantes, como las 14 viviendas que irán ubicadas en Cuevas Blancas y las 40 en el barrio de María Jiménez, actuaciones que se suman a la del mes de agosto, por la que el Ayuntamiento cedió un solar en al Gobierno de Canarias para edificación de otras 90 viviendas, correspondientes al Plan de Viviendas 2020 del ejecutivo autonómico".