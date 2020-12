Mena exige al Gobierno de Canarias igualdad de trato a todos los municipios de la Comarca en la ampliación de la autopista

En concreto, la Dirección General de Infraestructura Viaria ha enviado a distintas corporaciones, entre ellas la de Arona, el denominado Estudio de viabilidad alternativas a la variante TF-1 Las Américas.

En él se contempla un conjunto de actuaciones en la autopista del Sur que, en el caso de los municipios de Granadilla de Abona, San Miguel y Arona, se limita a una ampliación tradicional de la autopista de los dos actuales a tres carriles, sin aportar valor paisajístico de ningún tipo. No obstante, al llegar a Adeje, la situación cambia totalmente.

Según el documento, los planes del departamento pasan por la ejecución de un falso túnel en la autopista a la altura de Playa de las Américas, pero únicamente en la zona que corresponde a Adeje, entre la comisaría de la Policía Nacional y el centro comercial Gran Sur. A ambos lados del túnel se disponen dos vías de servicio y en la parte superior lo que se denomina un parque lineal, con un bulevar de disfrute peatonal.

El ámbito del núcleo turístico que corresponde a Arona queda, de esta manera, fuera de los planes de revalorización de la Consejería y del Gobierno de Canarias, así como cualquier otro espacio de diferentes municipios a los que les podría interesar disponer de una solución de similares características.

Este posicionamiento del Ejecutivo sobre la autopista del Sur viene a añadir más incertidumbre a la situación creada por la reciente inadmisión del Tribunal Supremo del recurso presentado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife al proyecto del tercer carril por el trazado de la autopista con Las Chafiras.

Incumplimiento del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT)

Lo que plantea el documento enviado al Ayuntamiento de Arona, además, no solo no está recogido de esa forma en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), lo cual es necesario, sino que modifica de forma sustancial lo que ese instrumento establecía hasta ahora, que era la conversión de la TF-1 en una vía urbana entre Guaza y Fañabé, con la desviación del tráfico pesado a través de la denominada Variante de La Caldera, ya en la zona media de ambos municipios, por debajo de Chayofa.

En los planes de la Dirección General, sin embargo, desaparece la ordenación prevista anteriormente, no se da una solución de conjunto a los municipios de Arona y Adeje, sino únicamente al segundo, y, además, se provoca una "discontinuidad funcional y estética" de la ciudad turística de Playa de las Américas, no aportando solución a Los Cristianos, razones por las cuales el estudio de viabilidad de la Consejería ha sido informado desfavorablemente por los técnicos municipales.

José Julián Mena: "Una solución integral y equilibrada"

José Julián Mena ha defendido la necesidad de que "el Gobierno de Canarias busque una solución equilibrada, que respete las necesidades y el cuidado paisajístico de todos los municipios, desde Granadilla hasta Adeje, así como la revalorización del espacio público que, en el caso de Arona, beneficiaría a Los Cristianos y a Playa de las Américas".

El alcalde de Arona ha agregado que "no tiene ningún sentido ni se justifica esta propuesta de la Consejería de Obras Públicas porque las soluciones al problema de la movilidad deben ser abordadas de manera integral, estudiándolas en su conjunto, desde Granadilla hasta Adeje, y no de manera sectorial, fraccionada, con actuaciones únicamente dentro de un municipio. Lo normal –ha agregado- es que el tramo de Playa de las Américas que corresponde a Arona tenga el mismo trato, al igual que el ámbito de Los Cristianos".