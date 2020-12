El alcalde de Santa Cruz pide al presidente del Gobierno medidas de rescate para el sector de la restauración de la Isla

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha remitido esta mañana un escrito al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el que le ha pedido "con carácter inmediato (...) ayudas económicas directas o indirectas" que sirvan de "rescate" para los sectores más perjudicados por las medidas restrictivas ayer anunciadas por el Gobierno de Canarias. Entre otros, Bermúdez hace referencia al comercio en general, la restauración o el ocio en la isla de Tenerife para los que dichas medidas "traerán como consecuencia, necesariamente, graves perjuicios económicos, cuando no el cierre de muchísimos negocios".

Bermúdez ha mostrado la disposición de la Corporación "como no puede ser de otra manera, para llevar a cabo todas las actuaciones precisas para cumplir y hacer cumplir las normas y recomendaciones". Sin embargo, aunque se desconoce todavía el contenido del decreto que las regulará, alguna de esas medidas anunciadas ayer genera "una serie de inquietudes, que se entienden extensibles a todos los municipios de la Isla de Tenerife".

Se trata de dudas sobre la posibilidad del control real de aplicación de medidas, como el toque de queda a las 22.00 horas o la limitación de permanencia en zonas de uso público exclusivamente a convivientes, que el regidor de la capital de la Isla solicita al Gobierno sean "reformuladas, para garantizar que se puedan aplicar y controlar su aplicación sin ninguna duda".

Estas medidas, junto a otras como el cierre de las zonas interiores de la restauración requieren "con carácter inmediato y paralelo de ayudas económicas directas o indirectas a los sectores especialmente afectados", y que son "el soporte de muchísimas familias en el municipio y en el resto de la Isla".

El alcalde de Santa Cruz expresa al presidente las carencias que las policías locales de muchos ayuntamientos de la Isla sufren y que les impiden "garantizar el cumplimiento de medidas como la limitación de la circulación en horario nocturno", por ejemplo. Por tal motivo reitera la necesidad de la máxima colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Unidad Militar de Emergencias y, además, de la Policía Autonómica.

Además de pedir un mayor control por parte de inspectores de Sanidad del Gobierno de Canarias en grandes superficies y en el transporte público de viajeros, el alcalde recuerda que los Ayuntamientos carecen de "los instrumentos y mecanismos jurídicos para, con carácter coyuntural, excepcionar la aplicación de normas de rango legal o reglamentario que pudieran contribuir a paliar las consecuencias económicas y sociales" que esta crisis está provocando.

Continúa el alcalde expresando al presidente de Canarias que Santa Cruz de Tenerife ha sido siempre "un municipio especialmente sensible con las situaciones de vulnerabilidad social de carácter severo, disponiendo de recursos únicos en la Isla, como el albergue municipal". José Manuel Bermúdez ha informado al presidente de que a este recurso se van a sumar otros en los próximos días, en previsión de un incremento de la demanda, y traslada a Ángel Víctor Torres la necesidad de que "se habiliten las ayudas económicas precisas para financiar estos recursos alojativos de emergencia por el tiempo que resulten necesarios", pues son los municipios "las administraciones con menos recursos económicos y que más acentuadamente están sufriendo las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria, las que debemos afrontar un mayor gasto para hacer frente a todas las necesidades que demandan nuestros ciudadanos como consecuencia de esta pandemia".