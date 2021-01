Arona ha otorgado tres licencias en El Mojón y tramita varias más, lo que generará cientos de empleos en plena crisis

Arona/ El plan parcial de El Mojón en un suelo de carácter privado sobre el cual el Ayuntamiento de Arona concedió la primera licencia en julio de 2018, lo que supuso su desbloqueo de facto. Desde entonces, se han otorgado otras dos más. Es decir, que ni la primera licencia se ha otorgado en los últimos días, tal y como se ha llegado a afirmar, ni se encuentra paralizado. Dos situaciones que podrían resultar contradictorias en sí mismas. La que se otorgó en julio de 2018 fue la correspondiente a Inversiones Marylanza SL, mientras que la siguiente fue solicitada por Spring Hoteles. Ambas para la construcción de sendos hoteles de lujo en Arona. La tercera fue un modificado de la primera. Las tres cuentan con todos los informes técnicos y jurídicos favorables.



A estas tres está previsto que se sumen, próximamente, varias más que han sido solicitadas y que se encuentran en un avanzado estado de tramitación. Entre ellas la de una importante cadena internacional de supermercados. Su desarrollo es una buena noticia para el municipio.

En un momento de desinversiones y en el que se ha anunciado la venta de numerosos establecimientos alojativos en otros municipios, el desarrollo del plan parcial de El Mojón supondrá la afluencia a Arona de cientos de millones de euros en inversión y la creación de cientos de puestos de trabajo.

Todo ello, como no puede ser de otra manera, sujeto al cumplimiento de las obligaciones legales, cuyos garantes son los técnicos municipales, cuyas indicaciones deben ser seguidas por los inversores, ya que es lo que les otorga seguridad jurídica.

No obstante, la inmensa mayoría de ellos ha mostrado su intención de trabajar en esa línea y así lo expresaron en una reciente reunión de la Junta de Compensación, en la que están representados, en la que optaron por trabajar de la mano de la Administración para cumplir con los requisitos legales establecidos y poder materializar estas inversiones.

El caso contrario, el de optar por la vía contenciosa, como pretende una minoría, supondría el empantanamiento innecesario de la situación. Si bien no es el escenario que prefiere el Ayuntamiento de Arona, esa vía es una decisión meramente empresarial.

La corporación tratará de seguir facilitando el desarrollo de El Mojón, pero garantizando el cumplimiento de la legislación vigente, tal y como marcan los técnicos municipales.

