Santa Cruz reitera su petición de acercar la Atención Primaria a la zona de Cabo Llanos

Santa Cruz de Tenerife/ El alcalde, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Salud-La Salle, Carlos Tarife, se reunieron con Manuel Díaz, de la Asociación de Farmacias y Sanidad de CEOE-Tenerife, y Enrique Plasencia, de la Zona Comercial Estadio y de la Asociación de Comercio de Valle Inclán, a quienes insistieron en su apuesta por que se instale en el ambulatorio de Tomé Cano. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acompañado por el concejal del distrito Salud-La Salle, Carlos Tarife, se reunió con Manuel Díaz, de la Asociación de farmacias y Comisión de Sanidad de la CEOE-Tenerife, y Enrique Plasencia, de la Zona Comercial Estadio y la Asociación de Comercio de Valle Inclán, a quienes confirmaron "la decidida apuesta del Ayuntamiento para que la ubicación del centro de Atención Primaria para los usuarios y usuarias de la zona Cabo Llanos se instale en el CAE Rumeu Hardisson, más conocido como ambulatorio de Tomé Cano", apostillaron.



Por su parte, tanto el alcalde como el concejal del distrito informaron a los representantes de los colectivos farmacéuticos y comerciales de "la insistencia que en este particular ha venido ejerciendo esta Corporación local, ya que, hace dos meses, remitimos a la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias una carta con el acuerdo de la Junta de Gobierno local de apoyar la demanda de vecinos y vecinas de esta zona de Santa Cruz para que cuanto antes dispongan de la atención sanitaria lo más cercana posible a su zona de residencia".

Hay que recordar que en noviembre de 2018 el Parlamento de Canarias aprobó una Proposición No de Ley (PNL), en la que se pretendía introducir una dotación económica e ir poniendo al día esta propuesta en el Centro de Atención Especializada (CAE) Rumeu Hardisson, más conocido como ambulatorio de Tomé Cano, para que se destinara a la Atención Primaria de los residentes en la zona de Cabo Llanos.

La idea era descongestionar varios centros de salud como el de Los Gladiolos y el de Duggi, donde en la actualidad se siguen atendiendo a los más de 15.000 usuarios y usuarias de la Zona de Salud Básica de Cabo Llanos, que llevan casi 18 años esperando por la construcción del Centro de Salud Parque Marítimo.

"Y la realidad, a día de hoy –consideran Díaz y Plasencia-, es que no se ha movido nada, y eso que fue aprobado por el Parlamento de Canarias en su momento", precisamente el motivo de la reunión mantenida con Bermúdez y Tarife en la Alcaldía, y de la que se extrajo un renovado compromiso por parte del Ayuntamiento de no cejar en el empeño "para que, cuanto antes, se culmine el compromiso de instalar, en las plantas vacías del ambulatorio de Tomé Cano, la zona de Atención Primaria para este importante núcleo de población".

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)