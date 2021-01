El Ayuntamiento de Santa Cruz reabre parques infantiles e instalaciones deportivas con restricciones

Santa Cruz de Tenerife/ Santa Cruz, en consonancia con el nivel 2 de alerta sanitaria, procede a levantar la suspensión de uso de algunos espacios públicos, pero insiste en la necesidad de mantener las medidas de protección y a no bajar la guardia porque aún es alto el riesgo de contagio. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del alcalde, José Manuel Bermúdez, en consonancia con el nivel 2 de alerta sanitaria decretado desde las 00:00 horas de hoy, lunes, procede al levantamiento de la prohibición de uso de determinados espacios públicos e instalaciones deportivas del municipio, pero advierte de manera general que "estamos ante un nivel alto de riesgo de contagio y no podemos sino llamar a la prudencia y al obligatorio seguimiento del uso de elementos de protección individual, cumplimiento de horarios y restricciones que aún deben ser muy tenidas en cuenta", apostilla el primer edil.



Bermúdez sostiene que "la reapertura de los parques infantiles y los módulos de calistenia, siempre con las medidas de protección y distancia de seguridad, debe ser contemplada como un avance, pero en ningún momento en una relajación de la imprescindible observación de las normas sanitarias de obligado cumplimiento", y añade que "nos jugamos la vida de nuestros seres queridos y de nosotros mismos, además de la economía de nuestra ciudad, sin la cual no será posible que vuelvan los empleos y que se recupere lo más pronto posible nuestro tejido productivo".

En cuanto a los parques, sigue vigente la prohibición de permanecer en ellos a partir de las 19:00 horas para evitar las aglomeraciones de personas, sobre todo en horario nocturno, al tiempo que continuarán cerrados, de momento, los locales municipales cedidos a las diferentes organizaciones vecinales y ciudadanas. "De esta manera –adelanta el alcalde-, este Ayuntamiento, con su equipo de gobierno al frente, quiere dejar claro que aún se mantienen determinadas restricciones ante el riesgo evidente de que pueda elevarse el número de contagios".

En el capítulo de las instalaciones deportivas y la práctica de las diferentes disciplinas, el área de Deportes comunica que, tras la decisión de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, acordada el pasado sábado, de bajar a nivel 2 a la isla de Tenerife, se mantiene la práctica deportiva profesional o equiparable en las mismas condiciones, que son los equipos que militan en categorías nacionales y deportistas de élite.

Mientras, la práctica deportiva no profesional, en el que se incluye el deporte federado, el Servicio de Deportes permite en las instalaciones deportivas cubiertas un máximo 12 personas por pista, en grupos de máximo 4 personas, con mascarilla obligatoria en todo momento.

Además, no se podrá llevar a cabo competición oficial o amistosa de modalidades que superen las 4 personas de forma simultánea, casos de disciplinas como balonmano, baloncesto, fútbol sala y voleibol.

En el apartado relativo al uso de piscinas, se permitirá 4 personas por calle de manera simultánea.

Por su parte, en los campos de fútbol, se permite el entrenamiento de hasta 25 personas, siempre manteniendo la distancia de 2 metros entre las mismas. Si es imposible o no se puede mantener la distancia, la mascarilla será obligatoria y solo se permitirá grupos estables de hasta 4 deportistas, con un máximo de 6 grupos, además de un entrenador.

Está prohibida la asistencia de público, aunque se permite que las personas acompañantes (máximo de 2 personas por menor) puedan ocupar las gradas al aire libre hasta un máximo del 33% del aforo permitido en las instalaciones, manteniendo todas las medidas de prevención y protección.

Al igual que en las otras disciplinas deportivas, no se podrá llevar a cabo competición amistosa u oficial. Y las cantinas deberán permanecer cerradas.