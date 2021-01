Los trabajos de mejora y reforma en las instalaciones de las piscinas de Los Silos entran en su última fase

La alcaldesa de Los Silos, Macarena Fuentes Socas, visitó recientemente las instalaciones para comprobar la marcha de los trabajos, estando acompañada por Juan Luis Gorrín de Dios, concejal de Urbanismo; Ramón David Navarrete Ramajo, (ingeniero) y Jesús Guillermo Lorenzo Borges (aparejador) responsables de la dirección técnica de la obra y, Cristo Palenzuela, técnico municipal.

La redacción del proyecto ha estado a cargo de la empresa LC-30 Consultores, Ingeniería, Arquitectura y Construcciones S.L., y la actuación cuenta con una partida económica de 175.322 € financiada por el Cabildo de Tenerife a través del Área Tenerife 2030 (MEDI: Programa Insular de Piscinas) y, el Área de Cooperación Municipal y Vivienda (Plan Insular de Cooperación Municipal 2018 – 2021).

Respecto a los trabajos realizados, éstos se han centrado en la rehabilitación del vaso de la piscina, incluyendo el saneado y reparación de los paramentos, su impermeabilización y la instalación de nueva iluminación; impermeabilización de las cúpulas del edificio; mejora de las instalaciones de fontanería existente para dotarla de agua caliente; acondicionamiento y mejora de las salas de máquinas realizando la sustitución de válvulas y elementos en mal estado, para garantizar su funcionamiento, eficiencia y seguridad del personal. En esta última fase, los trabajos se centran en la ejecución de remates y se está a la espera de la dotación de mobiliario y diferente equipación para las instalaciones (hamacas, parasoles, elementos deportivos, etc).

Desde las áreas municipales coordinadoras de los trabajos se informa que, los trabajos han sufrido un retraso respecto a los plazos previstos, originado principalmente, por la falta de suministro de material debido a las restricciones de la pandemia, así como, por las inclemencias del tiempo propias en esta zona de la costa y en esta época del año, lo que ha motivado la citada demora.

La alcaldesa de Los Silos, Macarena Fuentes Socas, comenta, las instalaciones de las Piscinas Municipales ubicadas en la costa de nuestro municipio se encuentran actualmente en la última fase de los trabajos de reforma, mejora y mantenimiento, trabajos éstos, que a pesar de los retrasos de distinta índole ajenos a esta administración, nos permitirá disponer de una infraestructura de primer nivel y adaptada a la normativa en vigor. Son muchos los vecinos/as que me preguntan para cuando su apertura, pero debemos ser prudentes y no aventurarnos a dar fechas que quizás no se puedan cumplir, ya que, una vez finalicen las obras se tendrán que formalizar los procesos burocráticos respecto a la concesión administrativa de las instalaciones por parte de la Demarcación de Costas en Tenerife a esta administración local, lo que nos permitirá asumir competencias de gestión en la citada infraestructura.

Desde el grupo de gobierno en la institución local, concluyó la alcaldesa, estamos seguros y confiamos que cuando se den todos los condicionantes y los aspectos legales estén solventados, podamos disfrutar de nuestras piscinas municipales, unas instalaciones de referencia en nuestra isla por su ubicación en plena costa y cerca del mar, muy demandas en época estival por vecinos/as del municipio, la comarca y otras localidades de Tenerife.