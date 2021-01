Santa Cruz vigilará que los vehículos de movilidad personal respeten a los peatones

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de las áreas de Seguridad Ciudadana y Movilidad, así como de Accesibilidad, bajo la responsabilidad de los concejales Evelyn Alonso y Javier Rivero, respectivamente, comunicaron ayer que "se llevarán a cabo diferentes medidas, en coordinación con la Policía Local, para que se cumpla la ordenanza municipal en vigor sobre los vehículos de movilidad personal (VMP) para preservar los derechos de peatones y personas con movilidad reducida o discapacidad sobre el uso y estacionamiento de patinetas eléctricas o bicicletas de pedales con pedaleo asistido".

Ambos ediles confirman que la Ordenanza Municipal sigue en vigor y, "aunque hemos presentado un recurso contra la misma, puesto que la sentencia no es firme, de momento seguimos con la Ordenanza de Movilidad y Circulación del 2019" y añaden que "por lo tanto, no vamos a emitir Decreto ni ningún otro tipo de instrucción por parte de la Alcaldía o Seguridad Ciudadana, ya que lo único que debe hacerse en este momento es cumplir con la ordenanza", apostilló Alonso.

En este sentido, y a instancias del alcalde, los concejales mantuvieron ayer una reunión de coordinación de sus respectivas áreas, dejando claro que "la Policía Local hará cumplir la Ordenanza Municipal, pudiendo sancionar y/o retirar las patinetas u otras VMP que incumplan al respecto de su circulación o estacionamiento".

Por otro lado, tanto Alonso como Rivero recuerdan que "la edad mínima para circular con los VMP por las vías de circulación es de 15 años, que su circulación está prohibida por aceras y espacios peatonales, y que en los carriles bici sobre plataforma peatonal, como por ejemplo la avenida de Los Majuelos o similares, se puede circular a una velocidad máxima de 10 km/h, y manteniendo siempre la preferencia en cruces de los peatones".

En el apartado del estacionamiento de este tipo de vehículos, la concejala de Movilidad insiste en que "sólo podrán estacionar en los espacios habilitados para hacerlo, que serán, por ejemplo, aquellos reservados para motocicletas y ciclomotores", al tiempo que aclara que "en caso de que no existiera, se estacionará preferiblemente en la calzada, de forma oblicua y con un ancho máximo de dos metros".

Por su parte, el concejal de Accesibilidad asegura que "en caso de que no exista la posibilidad de calzada o espacios reservados en la zona se podrá estacionar en aceras de más de tres metros de ancho como espacio libre, de forma oblicua al bordillo", al tiempo que recuerda que "queda expresamente prohibido hacerlo junto a la línea de fachada de los edificios".

Además, en su condición de concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero anuncia que "estamos valorando ampliar el carril bici de la avenida de Los Majuelos, para duplicar la longitud y que pueda ser utilizado también por los VMP, con lo que conseguiríamos tener un espacio de circulación entre La Gallega y Tíncer que podría mejorar la movilidad de la población juvenil en esta zona".

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se aplauden las nuevas formas de movilidad más sostenibles, y se entiende que "han venido para quedarse, sobre todo en capitales como esta, pero hay que regularlo para mejorar y lograr la convivencia con los peatones, por lo que es imprescindible concienciar en la necesaria regulación de estos vehículos, así como de las bicicletas de pedales con pedaleo asistido, puesto que su proliferación tiene que respetar los espacios destinados a las personas, incidiendo y protegiendo a aquellas con movilidad reducida y las que presentan algún tipo de discapacidad", apostillan ambos ediles.